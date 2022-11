PSG : Adieu Mbappé, Neymar veut se venger au mercato

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Les rumeurs sur l'avenir de Kylian Mbappé se sont calmées, mais si la star française devait quitter le Paris Saint-Germain, alors il se dit que c'est un attaquant brésilien qui pourrait débarquer au Parc des Princes.

Après l’énorme tempête provoquée par la fameuse histoire du « pivot gang » initiée par Kylian Mbappé, et les rumeurs relayées par de nombreux médias évoquant le désir de l’attaquant tricolore de partir au plus vite du Paris Saint-Germain, les choses sont retombées. Même s’il n’est pas apparu au sommet de sa forme dimanche dernier lors de la victoire du PSG à Lorient, l’ancien Monégasque a tout de même évolué au très haut niveau depuis le début de la saison, ne semblant pas perturbé par ces bruits sur son désir de quitter les champions de France au prochain mercato. Cependant, du côté de Nasser Al-Khelaifi et de Luis Campos, on sait que le dossier Mbappé est très sensible et qu’il faut toujours être prêt à compenser un éventuel transfert du numéro 7 parisien au Real Madrid ou ailleurs, Liverpool par exemple. Et les dirigeants parisiens ont donc déjà des idées en tête.

Le PSG pense à l'après-Mbappé

Lié avec Paris jusqu’en 2025, et fermement décidé à rester en France, Neymar sait que son club travaille éventuellement à un départ de Kylian Mbappé, alors même que ce dernier avait demandé à Nasser Al-Khelaifi de se séparer du même Neymar au mercato. Et le Mundo Deportivo affirme que pour compenser le départ de son « meilleur ennemi » au PSG, Ney a proposé un attaquant brésilien dont il est l’ami très proche, Richarlison. Ce n’est pas la première fois que le nom de ce dernier est évoqué au Paris Saint-Germain, l’an passé, alors qu’il évoluait encore à Everton, le joueur révélé à Fluminense avait été annoncé en contact avec les champions de France sans que cela se concrétise. Et son transfert à Tottenham lors du dernier mercato pour 58 millions d’euros n’a pas changé la donne.

Le média espagnol affirme que même si Richarlison est désormais lié avec les Spurs jusqu’en 2027, et pour le plus grand bonheur de Neymar, les dirigeants parisiens suivent toujours l’attaquant de 25 ans et sont prêts à bondir si le départ de Kylian Mbappé intervenait. Et cela même si les débuts de Richarlison avec Tottenham sont mitigés, l’international brésilien n’ayant marqué que deux buts, tous en Ligue des champions. Forcément, si son compatriote le rejoignait au PSG, ce serait une douce revanche pour Neymar, qui après avoir pris un uppercut en prenant connaissance de Nasser Al-Khelaifi en juin dernier, a prouvé qu'il n'avait rien perdu de son talent. Revenu motivé comme jamais après la pause estivale, Neymar est le joueur du début de saison pour Paris, l'ancien Barcelonais ayant à coeur de montrer à Paris et à Kylian Mbappé qu'il n'était pas un handicap dans la course à la Ligue des champions, bien au contraire même.

MAIS UMA COPA PRO NEY! 🇧🇷🏆 Essa foi a reação do nosso camisa 10 ao saber que estará no Qatar. Essa não precisava ser adivinha pra saber, né? 😅 #SeleçãoBrasileira pic.twitter.com/ziIidFA8qz — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) November 7, 2022

Quoi qu'il en soit, Neymar aura tout le temps de parler avec Richarlison de sa possible venue au Paris Saint-Germain, les deux joueurs étant évidemment convoqués par la Seleçao pour disputer le Mondial 2022 au Qatar. On salive désormais d'avance à un possible choc entre le Brésil, favori pour le titre, et la France du côté de Doha, le PSG pourrait avoir un oeil attentif à cette rencontre.