PSG : Neymar viré, un ahurissant complot Mbappé-Messi

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Neymar a un contrat jusqu'en 2027 avec le PSG. Et même si le club de la capitale a tout fait pour obtenir son départ lors du dernier mercato, en vain, Kylian Mbappé et Lionel Messi pourraient s'y mettre à deux.

Dans le football, tout est possible et l’actualité tend à le démontrer jour après jour. Tandis que le clan Mbappé s’est défendu d’avoir exigé le départ de Neymar lors du dernier mercato, plusieurs sources disent le contraire et affirment que Luis Campos et Antero Henrique ont tout fait pour trouver un point de chute à la star brésilienne. Si ce dernier n’a rien dit par rapport à cette volonté du PSG de le pousser vers la sortie, alors qu’il a levé lui-même l’option pour une année de contrat avec les champions de France, forcément Neymar doit être secoué par cette situation, lui qui est revenu au sommet de sa forme cet été, ce qui lui a permis d’être décisif lors de plusieurs matchs et d’arriver lancé pour le Mondial au Qatar. Mais il n’empêche, dans le vestiaire du Paris Saint-Germain, Ney pourrait se sentir très isolé, surtout si l’on en croit le quotidien Marca.

Kylian Mbappé et Lionel Messi, un duo d’enfer pour le PSG

Dans son édition du lundi, le média proche du Real Madrid consacre un article à la situation de Neymar au PSG avec un titre qui est sans détour : « Mbappé et son nouveau plan pour se débarasser de Neymar : Messi est la clé. » Pour les journalistes de Marca, afin de mieux mettre le numéro 10 brésilien à l’écart, le champion du monde tente de se rapprocher le plus possible de Lionel Messi, afin de créer une brèche au sein du duo plutôt complémentaire entre les deux anciens joueurs du FC Barcelone. Vendredi, lors de la probante victoire du Paris Saint-Germain à Ajaccio, Mbappé et Messi se sont régalés, Kylian Mbappé signant un doublé et servant une passe décisive sur le but fantastique du septuple Ballon d’Or, les deux stars ne masquant pas leur plaisir sur la pelouse de François-Coty.

Pour le quotidien sportif, il est évident que ce changement d'attitude de Kylian Mbappé à l'encontre de Lionel Messi correspond à la volonté du joueur tricolore de démontrer que le PSG n'a plus besoin de Neymar. Bien évidemment, pas besoin d'être grand connaisseur pour voir dans cette théorie une tentative pour ajouter de la confusion au Paris Saint-Germain, alors que depuis le coup de chaud d'il y a deux semaines, le calme est revenu autour de Kylian Mbappé. Mais le flou qui entoure la situation réelle de Neymar ouvre la porte à toutes les supputations, y compris les plus farfelues. Sur les réseaux sociaux, y compris en Espagne, personne ne croit à ce coup tordu qu'aurait initié par Kylian Mbappé.

« Cette théorie du complot est aussi farfelue qu'absurde. Ils transforment une simple situation de vestiaire, du genre qui existe dans tous les clubs, en une comédie d'intrigue à la fin prévisible pour que cela rapproche Mbappé du Real Madrid. N’insultez pas l'intelligence des lecteurs », « Genre Mbappe a un plan pour se débarrasser de Neymar tout en le divulguant à certaine personne de son entourage qui eux-mêmes le balanceraient a la presse espagnole et tout ça en montrant sa bonne entente avec Neymar pour genre ne rien laisser apparaître ? »..Les commentaires sont nombreux et tous dans le même sens. A savoir que Lionel Messi et Kylian Mbappé ne vont pas s'associer pour faire du sale boulot contre la star brésilienne.