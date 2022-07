PSG : Accord trouvé avec Leipzig, Mukiele arrive à Paris !

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Un nouveau français va débarquer au PSG. Cela faisait plusieurs jours que l'information selon laquelle le club parisien convoitait Nordi Mukiele avait filtrée. Le transfert est quasi bouclé ce samedi soir après que le PSG ait trouvé un accord avec Leipzig.

Le nouveau visage du PSG commence à être de plus en plus visible et le rajeunissement de l'effectif est lui de plus en plus réel. Après avoir obtenu le prêt d'Hugo Ekitike et réussi le transfert de Vitinha, le club parisien devrait s'offrir sa troisième recrue dans les prochaines heures. A la recherche de sang neuf dans le secteur défensif, le PSG avait noté le nom de Nordi Mukiele dans sa liste de joueurs prioritaires au mercato estival. L'ancien latéral droit de Montpellier avait pris la route de Leipzig et de la Bundesliga à l'été 2018 contre 18 millions d'euros.

Mukiele, nouveau piston droit pour le futur 3-5-2 parisien

En Allemagne, le talentueux joueur de 24 ans n'a pas tardé à exploser avec l'un des meilleurs clubs du pays. Demi-finaliste de la Ligue des champions en 2020, il s'est ouvert les portes de l'Equipe de France et a attiré le regard du PSG. Luis Campos et ses hommes ont fait le forcing ces derniers jours pour obtenir le transfert définitif du natif de Montreuil. Les différents médias se rejoignent pour dire que le RB Leipzig et le PSG ont trouvé un accord ce samedi soir pour le départ de Mukiele à Paris.

Excl: Paris Saint-Germain and RB Leipzig set to reach full agreement for Nordi Mukiele! Permanent deal almost agreed between the two clubs tonight. 🚨🔵🔴 #PSG



Work in progress to complete the deal with all parties involved after personal terms already discussed. pic.twitter.com/IM28Raejyp — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 23, 2022

Le montant de l'opération n'a pas encore filtré. Toutefois, on sait déjà que ce ne sera pas un prêt mais bien un transfert définitif pour le jeune homme de 24 ans. Mukiele possède un profil de piston droit qui rentre parfaitement dans le futur schéma tactique souhaité au PSG par Christophe Galtier avec le 3-5-2. Avec Hakimi et Mukiele, le club parisien muscle donc son côté droit défensif avec du talent, de la jeunesse et de la vitesse en plus.