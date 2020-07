PSG : 9-0, Neymar and Co vont encore s'amuser

Dans : PSG.

Le PSG a impressionné contre Le Havre ce dimanche avec un succès 9-0. Le prochain adversaire débarque déjà en victime au Parc des Princes.

Pour un galop de rentrée, le PSG n’a montré aucune pitié avec Le Havre, s’imposant en Normandie sur le score de 9-0. Les joueurs parisiens sont clairement en mission pour monter en puissance en vue des finales de Coupe et surtout de la phase finale de la Ligue des Champions dans moins d’un mois. La préparation se poursuit donc cette semaine avec des entrainements, et un match amical au Parc des Princes pour la mise en jambes. L’équipe de Waasland-Beveren débarquera donc Porte d’Auteuil vendredi à 19h00, avec une nouvelle rencontre très déséquilibrée au programme.

Si Le Havre avait fini dans la première partie du championnat de Ligue 2, la formation belge a terminé dernière de D1 la saison passée, et vient d’encaisser un cinglant 5-0 face à Zulte Waregem en amical. Autant dire que cela pourrait à nouveau tourner au gros score, même si le PSG fera forcément beaucoup tourner. Le scénario de la rencontre s’y prête, avec notamment quatre quart-temps de 30 minutes, qui vont certainement couper un peu le jeu, et permettre aux entraineurs de réajuster tactiquement leur équipe en cas de besoin. En tout cas, la montée en puissance sera probablement plus palpable lors du dernier match amical, face au Celtic Glasgow, avant de laisser place aux véritables matchs qui comptent, contre Saint-Etienne puis face à Lyon les vendredis suivants.