PSG : 83 ME pour Neymar, le Qatar en rigole encore

Dans : PSG.

La presse espagnole essaye bien de relancer la machine régulièrement, avec parfois des indices tirés par les cheveux, mais Neymar n’est pour le moment pas sur le départ au PSG.

Le numéro 10 du PSG se sent bien dans la capitale française et n’hésite plus à le faire savoir. L’épisode de l’été dernier a marqué les esprits à tous les niveaux. Malgré son désir de quitter le Paris SG et son envie de retrouver Lionel Messi à Barcelone, le Brésilien a compris que le PSG ne lâcherait rien, et a fini par se remettre au travail pour le bien de tout le monde. Cet été, le Barça n’a même pas prévu de repasser concrètement à l’action, en raison de finances en difficulté. Et pourtant, selon les chiffres du CIES, organisme indépendant du football basé en Suisse, Neymar est très loin de valoir les 222 ME déboursés par Paris en 2017. Sa valeur est désormais de 83 ME. Un résultat lié à son âge (28 ans), son contrat (deux ans restants), mais aussi ses blessures et l’absence de titres continentaux sous le maillot parisien. Cela peut s’entendre, mais le PSG n’est pas dupe.

Selon Le Parisien, les propriétaires du Paris Saint-Germain n’accepteront bien évidemment jamais une offre à ce niveau, et il faudrait certainement le double pour voir le début d’une réflexion sur l’avenir du prodige de Santos chez le champion de France. D’un autre côté, même si le FC Barcelone a par exemple tenté des approches avec des possibilités d’échanges de joueurs pour faire baisser les prix, les dirigeants parisiens ne sont pas dupes. Si Neymar a bien perdu de sa valeur, un transfert à hauteur de 83 ME est inenvisageable. Il restera toutefois à connaitre la position de Nasser Al-Khelaïfi dans un an si les choses n’évoluent pas. D’autant que le Parisien précise que, si les discussions sont envisageables avec Kylian Mbappé pour une prolongation, absolument rien n’est en cours en ce qui concerne ce dossier avec Neymar.