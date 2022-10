PSG : Neymar et Messi n'ont pas un plan secret

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Dans quelques semaines maintenant, la Coupe du monde au Qatar ouvrira ses portes. Un événement très attendu par les Parisiens Neymar Jr et Leo Messi.

Le PSG connait quelques turbulences depuis le début de la saison. Mais parmi les grosses satisfactions à noter pour le club de la capitale, on peut citer Neymar Jr et Leo Messi. Les deux stars franciliennes régalent et affichent déjà des statistiques affolantes. Le Brésilien en est à 12 buts et 9 passes décisives, l'Argentin à 8 buts et 8 passes décisives. De très bon augure pour le PSG et Christophe Galtier. Cependant, certains doutes subsistent autour du fait que Neymar et Messi soient encore concernés à ce point à Paris après la Coupe du monde au Qatar. Car cet événement très attendu sera très certainement le dernier pour les deux anciens du Barça. Un avis qu'a du mal à comprendre Romain Beddouk.

Neymar et Messi, le PSG peut se rassurer

Sur l'antenne de France Bleu Paris, le journaliste n'a pas manqué de donner son avis sur le sujet. Selon lui, Neymar et Messi seront encore en grande forme après le Mondial au Qatar. « On dit qu'ils ne seraient performants cette saison juste parce qu'il y a la Coupe du monde et qu'après, au 20 décembre, leur saison serait terminée... Le PSG ne serait qu'une salle de sport géante qui permettrait à ces joueurs-là de se maintenir en forme pour leur équipe nationale. Je ne vais pas minimiser la Coupe du monde. Chaque préparation est axée avec cet objectif. (...) Mais penser que des joueurs comme Neymar ou Messi ne puissent pas être motivés par la Ligue des champions, qui reste la plus grande compétition de clubs au monde et qui peut leur permettre de continuer à écrire leur légende, c'est grandement sous-estimer le caractère de ces champions. Neymar n'a gagné qu'une seule fois la Ligue des champions. Messi l'a remportée quatre fois entre 2006 et 2015 mais aucune depuis sept ans... Je ne remettrai pas en cause la soif de trophées de ces stars. Ils resteront impliqués après la Coupe du monde pour que le PSG en profite et tutoie les sommets », a notamment indiqué Romain Beddouk, confiant quant à la fin de saison des stars du PSG, malgré la Coupe du monde.

Pour rappel, la France, l'Argentine et le Brésil étant parmi les favoris pour remporter la compétition. Paris ne devrait donc pas récupérer très rapidement son trio d'attaque, composé de Kylian Mbappé, Neymar et Leo Messi. Sachant que la saison de Ligue 1 repartira dès le 28 décembre, la Ligue de Football Professionnel ayant profité de ce changement de calendrier imposé le Mondial 2022 pour enfin réaliser son rêve, avoir deux journées de championnat de Ligue 1 pendant les fêtes de fin d'année. Reste qu'il n'est pas évident que le PSG pourra aligner toutes ses stars, ce qui serait un mauvais coup porté à ce boxing day à la sauce française.