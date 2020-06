PSG : Neymar terriblement vexé par Leonardo

Dans : PSG.

Neymar n'a pas apprécie d'apprendre par la presse que Thiago Silva n'était pas prolongé par le Paris Saint-Germain. Et c'est Leonardo le coupable.

Même s’il est actuellement à Saint-Tropez pour peaufiner sa préparation estivale à une semaine de la reprise avec le Paris Saint-Germain, Neymar fait encore les gros titres de la presse brésilienne. Ce lundi, UOL affirme que l’attaquant de la Seleçao et du PSG n’a pas du tout apprécié d’apprendre que Leonardo avait décidé de ne pas proposer une offre de prolongation à son compatriote Thiago Silva. « Il veut que les meilleurs joueurs restent la saison prochaine et Neymar estime que Thiago Silva est l’un des meilleurs défenseurs au monde, il dit toujours que les bons joueurs aiment toujours être du côté des meilleurs », explique le média sud-américain, qui fait un parallèle avec le départ de Daniel Alves l’an dernier.

Après Lucas Moura et Thiago Motta, c’est un autre joueur brésilien qui va partir et Neymar estime qu’il est désormais très clair que Leonardo n’a que faire de son avis concernant l’effectif du Paris Saint-Germain. La star brésilienne semble donc être vexée de ne pas être consultée sur les départs, mais également sur les renforts qui arrivent au PSG, tout cela sur fond de rumeurs qui évoquent le souhait toujours présent pour Neymar de repartir au FC Barcelone, cette année ou l’an prochain. Visiblement, lorsque l'an dernier Nasser Al-Khelaifi et Leonardo ont clairement dit que l'institution Paris Saint-Germain était plus importante que tout, Neymar ne devait pas bien écouter ce que les dirigeants disaient. Cette fois, il l'a visiblement compris et cela ne lui fait pas plaisir.