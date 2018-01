PSG : 70ME, son prix explose et le PSG rêve tout éveillé !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Le Paris Saint-Germain a travaillé sur plusieurs hypothèses afin de régler une bonne fois pour toutes le gros souci de fair-play financier lié aux recrutements conjoints de Neymar et Kylian Mbappé lors du mercato 2017. Pour cela, le PSG souhaite vendre un ou des joueurs d'ici la fin juin, et rééquilibrer ainsi la balance des transferts. Mais à la surprise générale, c'est un joueur sur lequel le club de la capitale ne misait pas beaucoup qui pourrait permettre au Paris SG d'effacer son ardoise auprès de l'UEFA.

Car si les transferts d'Angel di Maria et de Lucas ont souvent été cités pour faire du bien aux comptes du PSG, c'est désormais celui de Gonçalo Guedes qui semble en mesure d'être l'énorme opération financière souhaitée par Nasser Al-Khelaifi et Antero Henrique. Car c'est un transfert à 70ME qui est maintenant évoqué pour le joueur encore une fois décisif samedi avec Valence en championnat. Selon Téléfoot, des offres arriveraient de partout pour Guedes, notamment d'Arsenal, de Manchester United et même du Real Madrid, ce qui met définitivement de côté les 40ME proposés par Valence. Et ce prix de 70ME pourrait continuer à grimper si Gonçalo Guedes continue à aligner les belles copies. Reste à savoir si à un moment le Paris Saint-Germain ne sera pas tenté d'intégrer dans son effectif l'attaquant international portugais plutôt que de le vendre...