PSG : 70ME pour un milieu brésilien, le PSG refuse de se faire pigeonner

On ne prête qu'aux riches, et le Paris Saint-Germain l'a constaté lors de chaque mercato. Alors que le club de la capitale semblait avoir un réel intérêt pour Fred, le milieu de Donetsk, au point de faire une offre de 40ME au club ukrainien, la réponse du président du champion d'Ukraine a été clair, cela ne suffira pas. Et comme en plus Manchester City et Manchester United sont entrés dans la danse, le prix a définitivement explosé, Rinat Akhmetov exigeant désormais 70ME pour céder celui qu'il a fait venir du club brésilien du SC Internacional pour 15ME il y a déjà cinq ans.

Cette contre-proposition a été transmise à Nasser Al-Khelaifi et Antero Henrique, mais selon Paris-United les dirigeants du PSG ont clairement et fermement tourné le dos à la piste qui menait à Fred, jugeant ce prix excessif et refusant de s'aligner. On ne sait pas si le président du Shaktar Donetsk reviendra à un tarif plus apte à convaincre le Paris Saint-Germain de revenir à la table des négociations, mais pour l'instant le dossier du milieu offensif brésilien est refermé du côté du PSG.