PSG : 70ME pour Icardi, vers un coup de tonnerre ?

Dans : PSG.

Nasser Al-Khelaifi va-t-il signer un chèque de 70ME pour garder Mauro Icardi ? Le doute existe et la Juventus pourrait bondir.

Il y a encore quelques semaine l’avenir de Mauro Icardi au Paris Saint-Germain ne suscitait aucun suspense, l’attaquant argentin prêté par l’Inter donnant satisfaction à Leonardo et Nasser Al-Khelaifi. Le PSG semblait même très proche de payer rapidement les 70ME de la clause libératoire d’un joueur censé remplacer Edinson Cavani la saison prochaine. Mais la machine Icardi s’est enrayée, au point même que ce dernier n’a pas joué une seconde contre Dortmund, l’Argentin abandonnant subitement les 4 Fantastiques après quelques matchs insipides. Et désormais, le doute s’insinue concernant la suite de la carrière de Mauro Icardi au Paris SG. Un doute que Wanda Nara, l’épouse et représentante de l’attaquant s’évertue à faire durer.

Interrogée sur la possibilité de voir Mauro Icardi partir à la Juve, Wanda Nara a été floue : « La Juventus ? Je ne sais pas si nous vivrons à Milan ou à Paris l’année prochaine, avec le football on ne sait jamais. Il choisira et nous le suivrons. » Et ce jeudi, le quotidien sportif turinois Tuttosport affirme que la Juventus est clairement à l’affût depuis que le PSG traîne un peu les pieds. « La nostalgie de Mauro pour l’Italie et les hésitations du Paris Saint-Germain sont arrivées aux oreilles de la Juventus. Fabio Paratici, qui a d’excellentes relations avec Leonardo et Wanda Nara, se tient informé et reste vigilant », explique le média italien, qui précise que la Vieille Dame bougera dans ce dossier Mauro Icardi uniquement si le PSG lâche l’affaire. Et cela même si l'attaquant argentin a une clause qui lui permet de refuser un transfert vers Paris, même si le PSG accepte de lever l'option d'achat.