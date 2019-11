PSG : Icardi et 70ME, l'Inter attend presque le chèque du cheikh

Dans : PSG.

En Italie, il n'y a aucun doute que le Paris Saint-Germain lèvera l'option d'achat de 70ME pour Mauro Icardi, l'Inter étant convaincu que l'attaquant argentin ne reviendra pas et signera au PSG.

Il n’y a pas le feu, puisque l’option d’achat n’est pas fixée à la fin décembre, mais le cas Mauro Icardi suscite énormément d’intérêt de l’autre côté des Alpes. Et ce samedi, la Gazzetta dello Sport fait le point sur le cas du buteur argentin, en affirmant que pour l’Inter les choses sont claires, Icardi ne reviendra pas au mercato 2020 pour une simple raison, le Paris Saint-Germain a décidé de lever l’option d’achat de 70ME que le club lombard avait mis dans le contrat signé lors avec le PSG lors du dernier jour du marché estival des transferts.

Pour le quotidien sportif italien, rien ne va empêcher le transfert définitif de Mauro Icardi au PSG. « Concernant «Maurito », la tendance côté parisien semble vraiment superbe et il est clair que le rachat d’Icardi par le PSG semble beaucoup plus que probable », explique Carlo Laudisa, le journaliste de la Gazzetta affirmant que pour l’été prochain l’Inter pense pouvoir encaisser 150ME lors du mercato avec en tête d’affiche les 70ME de Mauro Icardo, plus 25ME pour Gabriel Barbosa, 20ME pour Ivan Perisic, 18ME pour Joao Mario et enfin 15ME pour Radja Nainggolan. Au total, plus de 150ME récoltés par l'Inter, dont la moitié uniquement grâce à la vente de l’attaquant argentin au Paris Saint-Germain. Reste quand même si du côté de Leonardo et Nasser Al-Khelaifi on est aussi déterminé que cela à s'offrir Mauro Icardi.