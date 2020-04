PSG : 70ME pour Icardi, Al-Khelaïfi exige un prix à la baisse !

Dans : PSG.

La semaine dernière, RMC et Le Parisien indiquaient en chœur que le PSG était disposé à lever l’option d’achat à 70 ME de Mauro Icardi.

Aux yeux de Nasser Al-Khelaïfi et de Leonardo, il est nécessaire de conserver l’ancien capitaine de l’Inter Milan dans la mesure où le Paris Saint-Germain va perdre un autre attaquant cet été en la personne d’Edinson Cavani. En fin de contrat, l’international uruguayen va laisser un grand vide dans le vestiaire mais également sur le terrain. Pour le PSG, il est donc impensable de se séparer en plus de Mauro Icardi. Mais ces derniers jours, la direction francilienne a revu ses positions sur le dossier du buteur argentin puisque selon Gianluca Di Marzio, Nasser Al-Khelaïfi n’est plus disposé à payer la somme rondelette de 70 ME pour Mauro Icardi.

Spécialiste du mercato italien, le journaliste affirme que le Paris Saint-Germain veut toujours s’offrir les services de Mauro Icardi. Mais dorénavant, le dirigeant qatari souhaite négocier à la baisse le montant de l’option d’achat avec les dirigeants de l’Inter Milan. Cela ne sera évidemment pas une mince affaire pour le PSG, le club nerazzurri ayant la ferme intention de récupérer une somme comprise entre 65 et 70 ME dans le cadre du transfert de l’attaquant de 26 ans. De plus, l’Inter Milan pourrait profiter de l’intérêt de plusieurs gros clubs européens pour Icardi (Bayern, Juventus, AC Milan) afin de faire monter les enchères, et logiquement mettre la pression sur le Paris Saint-Germain. La clé de ce dossier est finalement de savoir si les autres prétendants de Mauro Icardi sont prêts à poser 70 ME sur la table pour débaucher l’Argentin. Si oui, alors le PSG n’aura pas d’autre choix que de s’aligner sur le tarif initialement convenu avec l’Inter Milan…