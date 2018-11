PSG : 54 minutes en L1 cette saison, il prie pour quitter le PSG

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Utilisé à seulement deux reprises par Thomas Tuchel cette saison (54 minutes de jeu en L1 au total), Timothy Weah n’entre clairement pas dans la rotation instaurée par l’entraîneur allemand. Pourtant, l’attaquant des Etats-Unis espérait être la doublure d’Edinson Cavani en début de saison. La déception est donc importante, mais l’attaquant de 18 ans garde le moral. Interrogé par les médias américains durant cette trêve internationale, il a confié toute sa motivation. Son plan ? Être rapidement prêté pour prouver au PSG qu’il a le niveau pour s’imposer en Ligue 1 la saison prochaine.

« Ma progression au PSG se passe très bien. Je prends les choses jour après jour. Avec ce super départ, on essaye juste de donner le meilleur. En ce moment je ne joue pas mais je suis toujours en quête de progrès. J'en fais plus, je regarde les autres et j'apprends d'eux. J'attends mon tour mais j'espère que je pourrais partir en prêt bientôt » a confié Timothy Weah. Un discours qui devrait plaire aux supporters, mais également aux dirigeants. Ces mêmes dirigeants qui avaient refusé de le prêter à Strasbourg fin août, et qui pourraient valider le départ temporaire de leur jeune attaquant au mercato hivernal. Reste à savoir si des équipes de L1 seront intéressées...