PSG : 5 ME pour cet attaquant, Antero Henrique en rêve

Dans : PSG, Mercato.

En attaque ces dernières saisons, le Paris Saint-Germain n’a pas toujours eu la main heureuse sur le plan du marché des transferts.

Derrière, les superstars, il est difficile de briller et de se faire une place. Jesé Rodriguez l’a bien compris, et il reste le plus grand bide offensif des dirigeants de ces dernières années, sachant que le PSG continue de payer le salaire de l’ancien madrilène prêté au Bétis Séville, sans compter les 25 ME dépensés pour son transfert en 2016. Au moins, ce n’est pas le cas d’Eric-Maxim Choupo-Moting, qui n’a pas coûté un centime pour rejoindre Paris l’été dernier, puisqu’il était en fin de contrat avec Stoke City.

Et l’attaquant camerounais s’est engagé pour deux ans avec Paris, même s’il est très peu probable qu’il continue l’aventure après ses prestations décevantes. Toutefois, sur le plan financier, le champion de France ne perdra pas au change, puisque Paris United informe que le directeur sportif Antero Henrique a mis son avant-centre sur la liste des transferts avec un prix à 5 ME. Pour un joueur de 30 ans revanchard et qui possède une belle expérience, cela pourrait attirer du monde, même si pour le moment, c’est le calme plat à son sujet.