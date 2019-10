PSG : 4 ans après, ce bug du mercato va prendre fin

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Quatre ans après son arrivée au Paris Saint-Germain dans la peau d’un grand espoir du football français, Layvin Kurzawa va quitter le club de la capitale. En effet, Soccer Link annonce en ce milieu de semaine que, sauf improbable retournement de situation, le défenseur gauche du PSG va quitter le navire, libre de tout contrat, à l’issue de la saison. Pourtant, comme indiqué par le média, le joueur a été tout proche de signer une prolongation par le passé, lorsque l’ancien directeur sportif Antero Henrique était encore aux commandes.

Néanmoins, Layvin Kurzawa n’a pas convaincu Thomas Tuchel et encore moins le nouveau patron du sportif, à savoir Leonardo. Âgé de 27 ans, il va donc quitter le Paris Saint-Germain sans rapporter un sou au club, qui avait pourtant déboursé 23 ME hors bonus pour le déloger de Monaco durant l’été 2015. Le mercato estival de 2020 n’a pas encore commencé que déjà, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi peuvent planifier la venue d’un latéral gauche amené à concurrencer l’ancien du Bayern Munich Juan Bernat, lequel a, contrairement à Layvin Kurzawa, saisi sa chance pour s’imposer comme un élément indiscutable du Paris Saint-Germain, notamment dans les grandes affiches de Ligue 1 et de Ligue des Champions.