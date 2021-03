PSG : 25 ME pour s’offrir Alaba, Paris en feu ?

Dans : PSG.

Libre en fin de saison, David Alaba s’apprête à quitter le Bayern Munich, plus de dix ans après son arrivée en Bavière.

Défenseur gauche de formation, l’Autrichien s’est imposé depuis deux ans comme l’un des meilleurs défenseurs centraux d’Europe. Fort logiquement, sa situation contractuelle interpelle les plus grands clubs de la planète. Manchester City, la Juventus Turin ou encore le Real Madrid ont d’ores et déjà été associés à David Alaba, lequel figure également dans le viseur du Paris Saint-Germain. Et si la priorité du joueur est de rejoindre la Liga espagnole, il semble clair que le Real ne sera pas en mesure d’égaler la proposition financière du PSG. Une tendance confirmée par les informations de Calcio Mercato…

Le média italien croit savoir que le Paris Saint-Germain est prêt à offrir un salaire XXL à David Alaba, estimé à environ 25 ME brut par an. Des émoluments colossaux que le Real Madrid ne sera sans doute pas en mesure d’offrir à David Alaba, alors que les Merengue négocient actuellement la prolongation très complexe d’un certain Sergio Ramos. Quoi qu’il en soit, il est clair que le PSG devrait être le plus offrant auprès de David Alaba cet été. Reste maintenant à voir si l’Autrichien effectuera un choix sportif, lui qui a clairement fait savoir à son entourage qu’il n’était pas chaud pour rejoindre la Ligue 1. De plus, les prétendant de David Alaba ont récemment appris que le défenseur central du Bayern Munich souhaitait prioritairement évoluer au milieu de terrain dans son futur club. Une requête qui ne devrait pas déranger le PSG, bien armé en défense centrale avec Marquinhos et Kimpembe…