PSG : Alaba, Ramos, Nasser Al-Khelaïfi remplace Leonardo !

Le mercato des attaquants est souvent le plus attendu de tous, mais ce sont les défenseurs qui sont au centre des intérêts au coeur de la saison, avec le PSG dans la bataille.

Le Bayern Munich a déjà recruté Dayot Upamecano pour quasiment 40 ME. Une arrivée qui compensera le départ déjà acte de David Alaba, qui a fait savoir qu’il ne prolongerait pas, et rejoindrait donc libre son futur club. Mais le polyvalent autrichien laisse encore le suspense durer sur son avenir, et fait ainsi monter les enchères sans même s’en cacher. Il faut dire qu’avec Pini Zahavi comme « super agent », le défenseur a comme représentant un expert en primes et négociations. Résultat, il n’a pas totalement dit oui à une offre pourtant copieuse du Real Madrid, qui lui propose 11 ME par saison. Il faut dire que la Maison Blanche craint beaucoup cet été, puisque Raphaël Varane pourrait changer d’air, mais surtout Sergio Ramos arrive en fin de contrat. Et l’emblématique espagnol ne cesse de faire des appels du pied, notamment au PSG, pour négocier un meilleur contrat avec le Real.

En attendant, selon AS, Nasser Al-Khelaïfi a décidé de passer à l’action en décrochant son téléphone pour parler à Alaba directement. Le règlement du marché des transferts l’y autorise parfaitement, et le président du PSG tenait à sonder directement le joueur pour une éventuelle venue dans la capitale. Voir un joueur arriver librement, à 28 ans, et avec encore de belles années devant lui, intéresse logiquement le Paris SG. Surtout quand cet élément arrive en provenance du champion d’Europe en titre. L’idée du PSG est donc de laisser toutes les options ouvertes, et pourquoi pas pour son dirigeant qatari de couper l’herbe sous le pied du Real Madrid, qui se désespère d’être fixé sur l’avenir de Sergio Ramos, et ne pourra pas éternellement jouer au plus malin. Surtout avec le PSG qui rôde.