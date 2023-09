PSG ‍: 200 millions pour Mbappé, la folle prime de Liverpool

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Réintégré au groupe de Luis Enrique, Kylian Mbappé n’a pourtant pas changé d’avis. L’attaquant du Paris Saint-Germain envisage toujours de partir libre l’été prochain. Mais le Real Madrid n’aura pas pour autant le champ libre. Un courtisan de longue pourrait revenir à la charge avec des moyens nettement supérieurs.

Contrairement à ce qu’ils laissent paraître, le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé ne sont pas totalement réconciliés. Mis à l’écart après son refus de prolonger, l’attaquant sous contrat jusqu’en 2024 avait été réintégré par la direction qui évoquait des discussions positives. Le contenu exact de ces échanges reste méconnu. En tout cas, le Français n’a apparemment rien promis au sujet d’une éventuelle prolongation. Kylian Mbappé envisage toujours de partir libre l’été prochain. Une aubaine pour le Real Madrid ? Ce n’est pas certain.

Certes, la Maison Blanche a toujours été présentée comme la destination favorite du Parisien. Mais les décisions du gamin de Bondy ces dernières années montrent bien que l’aspect financier influence son plan de carrière. Liverpool l’a peut-être compris et pourrait bien en profiter. En effet, le média espagnol Defensa Central indique que les Reds vont revenir à la charge avec une offre généreuse. Le pensionnaire de Premier League, qui anticipe déjà un départ de Mohamed Salah en Arabie Saoudite l’été prochain, aurait prévu de doubler la prime promise par le Real Madrid à Kylian Mbappé. Raul Polo, le journalise espagnol qui suite ce dossier évoque même un bonus à 200 millions pour le numéro 10 du Paris Saint-Germain.

Le Real n'augmentera pas son offre

De son côté, le club dirigé par Florentino Pérez ne souhaite pas revoir sa proposition à la hausse. Le président madrilène refuse d’entrer dans le jeu de la surenchère. Autant dire que le Real Madrid pourrait de nouveau manquer une occasion d’attirer l’international tricolore et probablement la dernière, car Kylian Mbappé aura 25 ans à la fin de son contrat avec le PSG. Et forcément, s'il part à Anfield, il sera ensuite trop tard pour une dernière danse à Madrid. Sans parler du Paris Saint-Germain qui va probablement tout tenter pour convaincre son buteur, Liverpool, fidèle admirateur de Kylian Mbappé, a aussi l’avantage de compter parmi ses supporters une certaine Fayza Lamari, mère et représentante du joueur.