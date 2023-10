Mike Maignan au PSG, le Milan AC va faire une folie

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

L’AC Milan veut blinder l’international français Mike Maignan, sous contrat avec le club lombard jusqu’en juin 2026 et qui suscite l’intérêt des plus gros clubs européens tels que Chelsea ou encore le PSG.

Éblouissant depuis qu’il est dans les cages de l’AC Milan, Mike Maignan s’est imposé au fil des années comme l’un des cinq meilleurs gardiens au monde aux côtés de Thibaud Courtois, Marc-André Ter Stegen ou encore Ederson. Sous contrat avec le club lombard jusqu’en juin 2026, le gardien de l’Equipe de France va faire l’objet de négociations dans les jours à venir entre l’AC Milan et ses représentants au sujet d’une potentielle prolongation et revalorisation de contrat. Les agents du Français se sont déjà entretenus par téléphone avec l’état-major de l’AC Milan et sont attendus en Lombardie d’ici 15 à 20 jours pour accélérer les discussions.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mike Maignan (@magicmikemaignan)

L’objectif de Giorgio Furlani, PDG du club italien, est de parvenir à un accord rapide pour la prolongation de l’ex-gardien du LOSC afin de le blinder et de le sécuriser pour les années à venir. Prêt à tout pour son gardien, Milan envisage de doubler le salaire de Maignan, lequel pourrait ainsi passer de 2,8 millions nets par an actuellement à 6 voire 7 millions par an. Face à de tels chiffres, Mike Maignan, qui se sent très bien au Milan AC, serait plutôt enclin à poursuivre l’aventure en Italie. Mais le gardien de l’Equipe de France ne se précipitera pas car il sait qu’il est courtisé et il prendra ainsi le temps de la réflexion en étudiant toutes les options à sa disposition.

Le PSG et Chelsea draguent Maignan

A en croire les informations de Calcio Mercato, deux clubs sont très chauds pour doubler le Milan AC et tenter de récupérer Mike Maignan dans un avenir proche : Chelsea et le Paris Saint-Germain. L’intérêt du champion de France en titre pour son ancien gardien n’est pas nouveau et l’arrivée de Luis Enrique sur le banc n’a rien changé. Au contraire, l’ex-sélectionneur de la Roja est un grand fan de Maignan, un gardien moderne excellent dans les airs et très performant dans le jeu au pied… tout ce que recherche Luis Enrique et qu’il n’a pas vraiment trouvé avec Donnarumma, performant sur d’autres aspects du jeu. Reste que pour le Qatar, l’objectif Maignan reste difficile à atteindre et seul un gros désaccord entre le gardien tricolore et l’AC Milan pourrait permettre au PSG de rafler la mise à la surprise générale. Mais en cas de bug dans les négociations Milan-Maignan, Paris sera là…