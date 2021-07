PSG : 18 ME par an, Pogba kiffe Paris

Dans : PSG.

Ce n’est plus un secret, le Paris Saint-Germain rêve de Paul Pogba pour compléter son mercato quatre étoiles.

Paul Pogba après Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma, le PSG en rêve. Libéré par l’assouplissement du fair-play financier, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi s’activent pour monter une équipe extrêmement compétitive au PSG et songent à Paul Pogba pour compléter son casting de rêve. En fin de contrat dans un an, le milieu de terrain de Manchester United n’est pas insensible à l’intérêt parisien. Il faut dire que selon les informations de Paris Fans, l’offre du PSG est très attractive. Le club de la capitale propose quatre ans de contrat à Paul Pogba en plus d’une année en option et un salaire XXL de 18 ME bruts par saison bonus compris.

La durée du contrat et le salaire proposé conviennent parfaitement à Paul Pogba, qui doit maintenant attendre de voir comment vont se dérouler les négociations entre le Paris Saint-Germain et Manchester United. Selon le média, Paris souhaite boucler la transaction à hauteur de 40 ME plus 20 ME de bonus, tandis que les Red Devils réclament entre 50 et 60 ME hors bonus. Afin de convaincre Manchester United d’accepter un prix au rabais, le PSG réfléchit à offrir un joueur dans la transaction. Les noms de Thilo Kehrer, de Julian Draxler et -plus surprenant- de Gana Gueye sont évoqués. Pour l’heure, Manchester United n’est pas emballé, mais le dauphin de Manchester City lors de la saison 2020-2021 de Premier League a bien conscience du risque de voir Pogba partir pour zéro euro dans un an. Les pensionnaires d’Old Trafford pourraient donc se laisser convaincre. D’ailleurs, l’optimisme règne au sein du Paris Saint-Germain pour finaliser les négociations et trouver un accord définitif. Ce qui ne manquerait pas de provoquer un nouveau coup de tonnerre sur le marché des transferts en Europe.