Pogba au PSG, Man Utd exige une star parisienne en échange !

Manchester United sait que le Paris Saint-Germain convoite Paul Pogba. Mais le club anglais aurait le désir de réclamer dans l'opération une des stars du PSG afin d'équilibrer la balance.

On l’a appris cette semaine, le Paris Saint-Germain envisage de recruter Paul Pogba lors de ce mercato, au moment même où le milieu de terrain français entame l’ultime année de son contrat avec Manchester United. Entre l’international tricolore et les Red Devils ce n’est pas le grand amour, et Mino Raiolo, proche de Leonardo, pourrait aider à cette opération. Cependant, du côté d’Old Trafford, les dirigeants anglais n’ont pas l’intention de voir Paul Pogba partir sans qu’en contrepartie le PSG ne soit pas réceptif à un échange. Mais si l’on en croit le Sunday Express, les Mancuniens ne pensent pas à Thilo Kehrer ou Layvin Kurzawa, mais à une des vedettes du club français. En effet, c’est une des trois stars du Paris Saint-Germain qui serait convoitée pour intégrer le deal avec Paul Pogba.

Manchester United serait intéressé par la venue de Neymar, Kylian Mbappé ou Marco Verratti, rien que ça, pour compenser le départ de Paul Pogba au Paris Saint-Germain. Bien évidemment, on voit mal Nasser Al-Khelaifi céder un de ses trois joueurs, même si Manchester United est tout de même un des plus prestigieux clubs du monde, et qu’il n’y aurait rien de déshonorant pour Mbappé, Neymar ou Verratti de porter le maillot des Red Devils. Cependant, le tabloïd anglais, admet quand même qu’un joueur comme Presnel Kimpembe pourrait faire le bonheur des dirigeants mancuniens dans le cadre d'un transfert de Paul Pogba. Une attitude qui paraît plus raisonnable, même si la situation contractuelle de Pogba met ce dernier dans une position de force au moment de négocier une possible signature au PSG.