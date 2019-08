PSG : 150 ME, le vrai prix de Neymar dévoilé

Dans : PSG, Mercato.

Pour son premier entrainement collectif depuis le début de la saison, Neymar a tout cassé ce jeudi en Chine, montrant sourire aux lèvres qu’il était déjà chaud, technique, vif et précis.

Une très bonne nouvelle pour le PSG, qui à ce rythme-là, risque de compter sur son numéro 10 pour au moins les premiers matchs de la saison. Car le Brésilien ne fait toujours l’objet d’aucune offre de la part du FC Barcelone, qui n’a pas l’air pressé de se positionner malgré les appels du pied du clan Neymar. Sans oublier le forcing de la presse espagnole, qui annonce chaque jour des nouveautés dans ce dossier. Ce vendredi, El Mundo Deportivo explique ainsi que, malgré les exigences financières élevées du club parisien, la réalité économique pourrait prendre le dessus.

220 ME, voire 300 ME, les sommes demandées par le PSG pour libérer Neymar sont colossales et hors de portée pour le FC Barcelone. Mais le quotidien catalan a fait le calcul, et une proposition à hauteur de 150 ME est jugée comme suffisante d’un point de vue économique. Ce serait le montant nécessaire pour permettre au PSG de rentabiliser le passage de deux ans de Neymar, entre les 222 ME déboursés pour le faire venir, et son salaire sur 24 mois. Car dans le même temps, le Brésilien a énormément apporté sur le plan marketing et médiatique, et cette fameuse somme de 150 ME permettrait au PSG de ne pas avoir perdu un centime avec Neymar, alors que le joueur a forcément vu sa valeur baisser après deux saisons décevantes.