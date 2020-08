PSG : 150 ME et Vinicius pour Mbappé, le Qatar rigole

Dans : PSG.

Probablement très calme, le mercato de l’été 2020 pourrait ressembler au calme avant la tempête de 2021 pour le Real Madrid.

Au sortir du confinement, Florentino Pérez a été très clair sur les intentions du Real Madrid au mercato. Tout fraichement champion d’Espagne, le club merengue ne réalisera pas de grosses opérations cet été. L’ossature de l’effectif actuel de Zinedine Zidane sera conservée et c’est à peu de choses près avec les mêmes hommes que le coach français va repartir pour la saison à venir. A l’été 2021 en revanche, de gros changements sont attendus avec des investissements massifs de la part du Real Madrid. Et cela concerne bien évidemment le PSG, la priorité absolue de « Zizou » et de Florentino Pérez n’étant autre qu’un certain Kylian Mbappé.

Néanmoins, la crise financière a laissé une telle trace qu’il sera difficile pour le Real Madrid de poser 250 ou 300 ME sur la table pour recruter l’attaquant tricolore. C’est ainsi que selon les informations obtenues par Don Balon, un échange devrait être proposé à Leonardo l’été prochain. Et sans grande surprise, c’est le nom de Vinicius qui revient sur la table pour faire partie du deal. Grandement apprécié par Leonardo et par les hautes sphères du Paris Saint-Germain, le Brésilien pourrait être proposé au champion de France en titre en plus de 150 ME afin de convaincre Nasser Al-Khelaïfi de lâcher Kylian Mbappé. Une offre alléchante sur le papier, mais dont la chance d'aboutir ne dépend que d’une chose : la volonté ou non de l’ancien buteur de Monaco de prolonger avec Paris. Si Kylian Mbappé venait à accepter une offre de prolongation au-delà de 2022, alors il est clair que ce transfert n’aurait aucune chance de voir le jour. Mais le Real Madrid espère toujours que le natif de Paris ne prolongera pas en faveur du PSG, ce qui jouerait clairement en la faveur de Florentino Pérez dans les négociations.