PSG : 120 ME pour Richarlison, ça tremble à Everton

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Pour compenser le probable départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, le Paris Saint-Germain, sur les conseils de Neymar, s’intéresse au Brésilien Richarlison. Mais son club d’Everton ne souhaite pas s’en séparer, ce qui pourrait expliquer le prix dissuasif fixé. Suffisant pour refroidir les Parisiens ?

En cas de transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid, le Paris Saint-Germain ne restera pas sans réagir. D’ailleurs, le club de la capitale, qui finaliserait le deal avec la Maison Blanche, prépare déjà la succession de l'attaquant français. Les Parisiens s’intéressent en effet à Richarlison, une piste conseillée par son compatriote brésilien Neymar. Mais comme on pouvait s’y attendre, à quelques jours de la fermeture du marché des transferts, le dossier n’est pas simple.

Benitez répond au PSG

D’un côté, l’attaquant lié à Everton jusqu’en 2024 serait emballé par la perspective de rejoindre le Paris Saint-Germain et ses stars. Mais de l’autre, ses dirigeants refusent de le libérer. C’est effectivement le message transmis par le manager Rafael Benitez ce vendredi en conférence de presse. « Nous n'envisageons pas de le vendre, a prévenu le coach espagnol à la veille du déplacement à Brighton en Premier League. Il est notre joueur et nous sommes vraiment satisfaits de lui. Nous sommes vraiment heureux et nous espérons qu'il pourra marquer beaucoup de buts pour nous cette saison. »

Et au cas où le Paris Saint-Germain insisterait, Everton a pris soin de laisser filtrer de très hautes exigences. A en croire le média brésilien UOL, le club anglais ne lâcherait son attaquant que pour une offre de 120 millions d’euros ! Un prix évidemment dissuasif histoire de calmer le vice-champion de France. Sauf qu’en cas de vente de Kylian Mbappé, le directeur sportif Leonardo sera largement en mesure de proposer une telle somme. Alors au cas où, les représentants de Richarlison seraient déjà à Paris afin d’anticiper un éventuel accord…