PSG ‍: Neymar, le sale type qui a rapporté 4 milliards à Paris

Par Mehdi Lunay

En 6 années passées au PSG, Neymar n'a pas eu l'impact attendu sur le plan sportif. Néanmoins, le Brésilien a rapporté beaucoup d'argent au club parisien comme le confirme Jean-Claude Blanc.

Près d'un an après le départ de Neymar, difficile de faire le bilan de son passage au PSG. Souvent blessé à Paris, Neymar n'a pas eu un comportement irréprochable hors des terrains. Cependant, son génie balle au pied est reconnu et parfois regretté des supporters parisiens. Il a été l'élément essentiel de la seule finale de Ligue des champions du PSG en 2020. L'Equipe et France Football ouvrent la boîte à souvenirs en ce moment et dévoilent les secrets de vestiaire du joueur brésilien au PSG. Ils sont notamment revenus sur l'enthousiasme suscité par sa signature puis sa présentation en 2017. Acheté 222 millions d'euros au Barça, Neymar s'est vite imposé dans le groupe parisien au détriment de joueurs plus confidentiels comme Jean-Christophe Bahebeck.

Le PSG valorisé 4 Milliards d'euros, merci Neymar !

Le quotidien sportif rapporte un épisode concernant l'arrivée de Neymar au PSG. La star brésilienne a pris le numéro 10, celui de Javier Pastore. L'Argentin a finalement récupéré le 27 même si le vestiaire lui proposait de chiper le numéro de Bahebeck. « T’auras qu’à prendre celui de Bahebeck », a t-on dit à Pastore tout en enfonçant le joueur actuellement sans club après un passage en Bolivie. De quoi illustrer le fait que Neymar est arrivé avec le statut de patron au PSG. La suite fut décevante pour le club mais aussi pour Neymar, supplanté par Kylian Mbappé dans la hiérarchie.

Lors d'un entraînement au Camp des Loges, Neymar s'était accroché avec un adjoint de Christophe Galtier. Le ton monte. Sur le terrain, Ismaël Gharbi lui prend alors le ballon dans les pieds pendant un exercice.



Neymar, anatomie d'une chute : https://t.co/M3wKeLa4Vy pic.twitter.com/uaSoV7TLEA — L'ÉQUIPE (@lequipe) April 13, 2024

Cependant, Neymar a bien été à la hauteur de son statut de 2017 selon Jean-Claude Blanc. L'ancien directeur général du PSG, aujourd'hui chez Ineos, estime le transfert du Brésilien essentiel aux Parisiens...d'un point de vue financier. « Quand vous accueillez une superstar planétaire, au-delà même du football, il faut être prêt à gérer, pour le joueur et pour le club, une surexposition médiatique et cela a été le cas pendant sa présence à Paris. Le PSG est devenu une marque mondiale de sport. Le club vient de se valoriser à plus de 4 milliards d'euros et je pense que Neymar y est pour quelque chose », a t-il expliqué dans L'Equipe. Grâce à son nom, Neymar aura quand même participé au développement du PSG.