PSG : 110ME pour un joueur de Premier League, l'ultime folie du PSG ?

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Ivan Rakitic ayant annoncé samedi soir après la victoire du Barça qu'il n'envisageait pas de quitter le géant catalan, le Paris Saint-Germain doit se tourner vers d'autres pistes pour renforcer son milieu de terrain. Et cela tombe bien, la Sunday Express affirme que le PSG avait déjà un plan B et qu'il s'agirait de Christian Eriksen, L'international danois de Tottenham, dont le nom avait été cité au Real Madrid et au FC Barcelone en début de mercato, pourrait rejoindre le Paris Saint-Germain dans les ultimes jours du marché estival des transferts.

Le tabloïd affirme que les dirigeants du Paris SG auraient préparé une offre à hauteur de 110ME, ce qui peut sembler étonnant compte tenu des moyens supposés du club de la capitale suite à la décision de l'UEFA concernant le fair-play financier. Tottenham était prêt à vendre un joueur au PSG, mais il s'agissait de Danny Rose, son latéral gauche, et pas Christian Eriksen sur lequel Mauricio Pochetinno. Seul souci pour ce dernier, le milieu danois souhaite voir son salaire s'aligner sur celui d'Harry Kane et du côté des dirigeants londoniens on n'est pas réellement sur cette longueur d'onde, ce qui pourrait aider le Paris Saint-Germain. Wait and see.