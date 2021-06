PSG : 100 ME à trouver, Leonardo en sueur au mercato

Dans : PSG.

Leonardo l’a déjà prouvé par le passé, il est totalement capable de mettre de gros moyens financiers pour faire venir un joueur qui va aider le PSG à grandir.

C’est pourquoi il négocie durement avec l’Inter Milan pour faire venir Achraf Hakimi, même si le club italien en demande quasiment 80 ME. Un montant fou à l’heure où le PSG est comme tous les autres clubs européens, vivement touché par la crise sanitaire et économique. Mais le fait d’avoir un investisseur comme le Qatar derrière lui et des ambitions très élevées, va permettre de nouveaux investissements. Toutefois, avant de faire des folies, Leonardo va devoir être mis à l’épreuve des ventes. Les éléments peu utilisés ou convaincants, et qui ont encore de la valeur, sont mis sur le marché des transferts, avec pour le moment peu de touches. Cela va surement s’accélérer, mais L’Equipe révèle que le directeur sportif du Paris SG s’est vu demander de vendre pour 80 à 100 ME.

8 joueurs à vendre

Une mission délicate car les joueurs concernés ont pour beaucoup perdu de la valeur par rapport au prix d’achat par le PSG. Si le club de la capitale peut faire de bonnes affaires en cédant Herrera, Bakker, Dagba ou Kurzawa, il s’agira de limiter la casse en venant Kehrer, Sarabia, Paredes ou Diallo. Tous ne partiront bien évidemment pas, mais pour recruter, Leonardo va tout de même montrer qu’il sait à peu près équilibrer un budget mercato sur une saison. En tout cas, sur le plan financier, le PSG a enfin une bonne nouvelle, puisque les pertes annoncées à 200 ME maximum devant la DNCG, seront en réalité légèrement supérieures à 100 ME, en raison notamment du très bon parcours en Ligue des Champions. Pas de quoi provoquer une augmentation conséquente du budget mercato, puisque le quotidien sportif affirme que le Qatar n’a pas spécialement envie de continuer à tout payer plein pot à chaque fois, et aimerait voir le Paris SG grandir aussi sur le plan financier en limitant ses pertes. Pas le discours le plus convaincant du monde à l’heure où il s’agit de montrer à Kylian Mbappé que le club francilien a de grandes ambitions pour le conserver sur le long terme.