Pour Mbappé, le PSG prend un risque avec Haaland

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Déterminé à conserver Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain met le paquet pour convaincre son attaquant de prolonger son contrat. Pendant ce temps-là, le club francilien ne juge pas nécessaire d’assurer ses arrières avec la piste Erling Haaland. Une aubaine pour les autres courtisans du Norvégien.

Dans le dossier Kylian Mbappé, tout n’est peut-être pas terminé pour le Paris Saint-Germain. On a longtemps annoncé le futur départ de l’attaquant en fin de contrat l’été prochain. Et pour cause, son rêve de signer un jour au Real Madrid n’est un secret pour personne. C’était également sa volonté affichée l’été dernier. Pourtant, la dernière tendance laisse apparaître une incertitude sur les réelles intentions du Français, qui ne fermerait pas la porte à une prolongation.

En effet, son entourage discuterait toujours avec le Paris Saint-Germain au sujet d’un nouveau bail de courte durée. Suffisant pour rendre les Parisiens optimistes. A tel point que les dirigeant ne semblent travailler sur aucune alternative. Le nom d’Erling Haaland a souvent été évoqué. Mais d’après le quotidien catalan Sport, le club de la capitale n’est pas actif sur cette piste. Le pensionnaire du Parc des Princes aurait-ils reçu des signaux positifs de la part de Kylian Mbappé ?

Le Barça y croit pour Haaland

Quoi qu’il en soit, Erling Haaland a beaucoup d’autres courtisans prêts à tout pour obtenir sa signature l’été prochain. Chelsea et les deux clubs de Manchester sont notamment cités. Mais ce sont les deux géants espagnols qui auraient les faveurs de l’attaquant du Borussia Dortmund. D’un côté, le Real Madrid a tout ce qu’il faut pour séduire, y compris les garanties financières. Et de l’autre, malgré ses soucis économiques, le FC Barcelone s’estime capable de recruter le Norvégien et de l’associer à tous ses jeunes prometteurs. Les Blaugrana attendent donc le mois de mars, date à laquelle Erling Haaland aurait prévu d'annoncer le choix de sa future destination.