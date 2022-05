Pogba au PSG, la Juventus sent la climatisation !

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Bientôt libre après la fin de son contrat à Manchester United, Paul Pogba est annoncé proche de la Juventus Turin. C’est du moins la version de la presse italienne alors qu’en réalité, le milieu convoité par le Paris Saint-Germain serait loin d’un accord avec les Bianconeri.

Finalement, le feuilleton Paul Pogba n’est peut-être pas près de se terminer. On pressentait pourtant une fin imminente en faveur de la Juventus Turin. D’après plusieurs sources transalpines, le milieu en fin de contrat à Manchester United, qui ne devrait pas prolonger chez les Red Devils, a tenu des échanges très positifs avec la Vieille Dame. Le Français se serait entretenu avec le vice-président Pavel Nedved, mais aussi avec l’entraîneur Massimiliano Allegri qui lui aurait promis une place importante dans son schéma la saison prochaine.

Toujours aucun accord entre Paul Pogba et la Juventus. Il n’y a aucune avancée majeure depuis le dernier rendez-vous entre son avocate et les dirigeants italiens le 16 mai dernier #Mercato #RMCLive — Loïc Tanzi (@Tanziloic) May 28, 2022

Autre argument en faveur des Bianconeri, Paul Pogba serait prêt à diminuer son salaire, et à refuser une offre du Paris Saint-Germain plus intéressante sur le plan financier, afin de privilégier son attachement à son ancien club. Le champion de France semblait donc battu sur ce dossier. Mais en réalité, le club de la capitale n’est pas du tout hors course. De son côté, le journaliste de RMC Loïc Tanzi affirme que la Juventus Turin n’a trouvé aucun accord avec l’international tricolore.

Zidane décisif pour Pogba ?

Les deux parties en sont même loin selon notre confrère, qui croit savoir que rien n’a évolué depuis la rencontre entre l’avocate du joueur et la direction turinoise le 16 mai dernier, soit il y a près de deux semaines. Paul Pogba n’a donc pas encore pris sa décision, et n’a pas écarté l’idée de rejoindre le pensionnaire du Parc des Princes. Pour rappel, Tuttosport indique qu’une éventuelle nomination de l’entraîneur Zinedine Zidane au Paris Saint-Germain pourrait attirer le Mancunien. Et si la « Pioche » attendait d’en savoir plus sur l'identité du futur coach parisien ?