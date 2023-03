Pogba au lieu de Verratti, le coup de maitre de Zidane au PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Marco Verratti en danger au PSG si jamais Zinedine Zidane venait à signer. C'est confirmé, surtout que Zizou rêve de faire venir Paul Pogba de la Juventus.

L’ombre de Zinedine Zidane plane déjà sur le Paris SG, et cela s’est accentué avec l’élimination en Ligue des Champions, qui met inévitablement Christophe Galtier sur un siège éjectable. En Italie, on annonce déjà le futur forcing du club de la capitale pour aller chercher l’entraineur français, qui n’a pas de poste actuellement, et misait beaucoup sur une arrivée en équipe de France.

Zidane a un faible pour Pogba depuis longtemps

En attendant, c’est le PSG qui le courtise pour le moment de manière discrète. Mais à Paris, on le sait, Zinedine Zidane a tout de même des exigences pour arriver au chevet d’un club qui ne parvient pas à briller en Coupe d’Europe. Et l’une d’entre elles pourrait représenter une vraie révolution à Paris. En effet, TMW annonce que Zizou apprécie toujours autant Paul Pogba, qu’il a essayé de faire venir au Real Madrid, mais cette opération s’est toujours fermée en raison du véto de Florentino Pérez. Désormais, il pourrait le faire au Paris SG en laissant partir Marco Verrati dans le sens inverse. Si l’Italien de poche est considéré comme un cadre du club parisien, Zidane n’a pas la même vision des choses et ne s’opposera pas à son départ.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marco Verratti (@marco_verratti92)

Marco Verratti peut-il réellement claquer la porte du PSG alors qu’il a encore récemment fait savoir qu’il se sentait parfaitement bien à Paris et qu’il ne se voyait pas changer d’air, avec son contrat valable encore pour trois saisons ? L’ancien de Pescara subit de plus en plus de critiques et il pourrait être tenté de relancer sa carrière chez un club qui le suivait dès son plus jeune âge. En tout cas, du côté de la Juventus, on perd clairement patience avec Paul Pogba et le laisse filer ne sera pas un problème. Il reste à savoir aussi si La Pioche envisage de revenir dans la région où il a grandi, mais aussi où il a connu pas mal de problèmes avec ses frères et son entourage, avec des soucis extra-sportifs de taille.