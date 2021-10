PSG : Le retour de Pochettino à Tottenham envisagé ?

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Les Spurs, battus sèchement par Manchester United samedi 0-3, sont en crise de résultats. Actuellement huitième de Premier League, Tottenham pourrait se séparer de Nuno Espirito Santo prochainement. Pour lui succéder, plusieurs favoris dont Mauricio Pochettino.

Le métier d’entraîneur n’est jamais gage de sûreté, surtout pas en Premier League. Ole Gunnar Solskjaer était menacé à Manchester United mais il a gagné un sursis après un succès des siens à Tottenham 0-3 où le manager, Nuno Espirito Santo est à son tour sur la sellette. Le technicien portugais, passé par Wolverhampton avant d’arriver dans le club londonien cet été, n’y arrive pas depuis le début de la saison. Tottenham a déjà concédé cinq défaites en dix matches de championnat, dont celle grosse claque contre Manchester United pourtant en crise avant le coup d’envoi. Une nouvelle contre-performance qui assombri l’avenir d’Espirito Santo dans un club, huitième de Premier League, qui ambitionne pourtant un retour en Ligue des Champions.

Espirito Santo out, Pochettino in ?

Le journal anglais The Telegraph révèle que Tottenham met déjà sous pression son manager, qui n’aurait plus beaucoup de crédit à la tête du club du Nord de Londres. En plus, les supporters ont très clairement hué l’équipe ce samedi après les deux derniers buts mais aussi après la décision du manager portugais de sortir Lucas pour faire entrer Bergwijn. La position d’Espirito Santo à Tottenham ne tient qu’à un fil et les médias anglais pronostiquent déjà les options de remplacement du Portugais. Parmi celles-ci quatre tiennent la corde : Erik Ten Hag, Antonio Conte, Roberto Martinez mais surtout Mauricio Pochettino. L’entraîneur du Paris Saint-Germain et ancien manager de Tottenham pourrait bien faire son retour à Londres selon nos confrères anglais. L’Argentin est encore très populaire dans un club qu’il avait amené en finale de la Ligue des Champions en 2019. Au moment, en plus, où Pochettino est de plus en plus critiqué sur le banc du PSG, les rumeurs d’un retour de l’Argentin à Tottenham pourraient se multiplier, du moins tant que la situation de l'actuel coach des Spurs ne sera pas réglée.