Ousmane Dembélé fait monter les enchères, le PSG double tout le monde

La piste Ousmane Dembélé apparait de plus en plus comme prioritaire au PSG, qui veut enrôler l’attaquant du FC Barcelone lors du mercato estival.

A la recherche de plusieurs éléments offensifs afin de compenser les potentiels départs de Kylian Mbappé et de Mauro Icardi, le Paris Saint-Germain a fait d’Ousmane Dembélé l’une de ses priorités au mercato estival. Libre au mois de juin, l’international français fait actuellement l’objet de vives négociations entre son entourage et le FC Barcelone, dont l’entraîneur Xavi souhaite impérativement le conserver. Mais les exigences financières colossales de son agent font d’Ousmane Dembélé un joueur très chère et quasiment inaccessible pour les finances exigües du Barça. Par conséquent, un départ semble être l’option la plus plausible pour Dembélé, dont la signature pourrait faire l’objet d’un duel final entre le Paris SG et Manchester United selon les informations de Darío Montero, journaliste pour El Chiringuito.

Le PSG dépasse largement l'offre de Manchester United

Le journaliste du média espagnol croit savoir que Manchester United et le Paris Saint-Germain sont de très loin les deux clubs les plus offrants dans le dossier Ousmane Dembélé. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les sommes en jeu sont délirantes. En quête d’un joueur offensif de plus après avoir recruté Jadon Sancho il y a un an, Manchester United offrirait à Ousmane Dembélé un salaire net compris entre 10 et 15 millions d’euros ainsi qu’une prime à la signature conséquente à l’international français ainsi qu’à son agent Moussa Sissoko. De son côté, le PSG pourrait une nouvelle fois prouver qu’il n’a pas de limite dans la mesure où, comme indiqué il y a quelques jours par Don Balon, l’offre du Qatar pourrait être d’offrir à Ousmane Dembélé le salaire actuel de Kylian Mbappé, soit environ 17 millions d’euros par an. Des chiffres qui font logiquement du PSG le grand favori dans la course à la signature d’Ousmane Dembélé alors que du côté de Barcelone, on ne croit plus possible un revirement de situation avec une prolongation de contrat en Catalogne.