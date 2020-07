OM : Akhenaton rêve de flinguer ce transfert XXL du PSG

Dans : PSG.

Considéré comme une recrue parfaite pour la défense du PSG, Kalidou Koulibaly risque d’énerver Akhenaton s’il signe.

Chaque club possède des supporters célèbres qui affichent hauts les couleurs de leur formation préférée. A l’OM, on peut compter sur Akhenaton, le chanteur de IAM ayant même ses entrées au sein de l’institution marseillaise où il a souvent été reçu. Passionné de football et fidèle du Vélodrome depuis sa tendre enfance, le rappeur a aussi quelques contacts en dehors du giron marseillais avec des joueurs de haut niveau. Il a ainsi récemment confié que Wahbi Kahazi avait beaucoup échangé avec lui au moment où il était annoncé avec insistance à Marseille. Et il y a un autre joueur, encore plus prestigieux que le Tunisien, avec qui Akhenaton est très proche. Il s’agit du défenseur de Naples Kalidou Koulibaly, au coeur de nombreuses rumeurs de transferts, et considéré comme le successeur de rêve de Thiago Silva, même si son prix fait débat. Et l’artiste de reconnaitre qu’il rêverait de lui dire de ne surtout pas signer au PSG, même s’il ne se le permet pas.

« Leur confiance me touche mais je ne les oriente pas. Par exemple, je suis très pote avec Kalidou Koulibaly, du Napoli. En ce moment, je ne lui parle pas de transfert. Je ne lui dis pas : "Ne signe surtout pas au PSG !" même si j'ai fortement envie de lui en glisser un mot », a confié à L'Equipe le leader d’IAM, qui ne prétend pas avoir un tel poids auprès des joueurs, mais ne cache pas pour autant que son amour pour l’OM le titille dans ces moments-là.