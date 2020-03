PSG : Koulibaly c'est 90ME, Naples envoie la facture

Dans : Serie A.

Annoncé proche du Paris Saint-Germain, mais aussi de Manchester United, Kalidou Koulibaly a un bon de sortie à Naples. Mais le prix du défenseur est explosif.

Il y a quelques semaines, l’annonce de l’achat par Kalidou Koulibaly d’un somptueux appartement avec vue sur la Tour Eiffel au prix de 4ME avait déclenché une vague de rumeurs sur la venue probable du joueur de Naples au Paris Saint-Germain. Depuis, les choses se sont calmées, même si le défenseur international sénégalais figure toujours sur les tablettes de Leonardo et Nasser Al-Khelaifi. Et cela après une saison plus compliquée pour Kalidou Koulibaly, à l’image d’un Napoli nettement moins flamboyant que l’an dernier. Mais La Repubblica affirme ce lundi qu’Aurelio de Laurentiis, le patron du club de la Campanie, n’a pas l’intention de brader son joueur.

Le journal italien donne même le prix exigé par le patron de Naples pour envisager le vente de Kalidou Koulibaly. « La position de De Laurentiis est claire : le patron de Naples ne considère pas du tout le défenseur comme étant un joueur incroyable, mais il évalue tout de même sa valeur à 85-90ME. Un chiffre qui permettrait une plus-value vertigineuse au club napolitain, considérant que Napoli l'a acheté en 2014 pour 8ME en Belgique », rappelle La Repubblica, qui affirme qu’avant même le PSG c’est Manchester United qui semble le plus intéressé par le défenseur de 28 ans. Reste à savoir si Kalidou Koulibaly a aussi acheté un appartement dans la ville du nord de l'Angleterre avec vue sur Od Trafford.