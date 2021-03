OL : Neymar veut se faire Lyon

Dans : PSG.

Eloigné des terrains depuis plus d'un mois, Neymar va probablement faire son retour avec le Paris Saint-Germain contre l'Olympique Lyonnais, dimanche pour un match au sommet en L1.

Hasard du calendrier, en décembre dernier, Neymar avait quitté ses coéquipiers du PSG sur blessure lors du match aller de Ligue 1 contre l’Olympique Lyonnais au Parc des Princes. A l’époque, on avait craint le pire pour la cheville gauche de la star brésilienne, suite à un tacle musclé de Thiago Mendes, mais finalement il y avait eu plus de peur que de mal et Neymar était vite revenu à la compétition. Mais dimanche prochain, c’est après plus d’un mois d’absence que l’attaquant parisien devrait faire son retour contre l’OL, Ney étant éloigné des terrains de L1 et de Ligue des champions depuis sa blessure à Caen le 10 février en Coupe de France. Forfait la semaine passée contre le FC Barcelone, à sa plus grande désolation, Neymar ne ratera pas le rendez-vous du Groupama Stadium, un OL-PSG qui vaut son pesant d’or pour le titre de champion de France.

Neymar va zapper Lille mais pas Lyon

Après ce contretemps, les signaux sont désormais positifs pour un retour de Neymar, même si Mauricio Pochettino ne fera probablement pas appel au joueur brésilien pour la réception de Lille mercredi en Coupe de France. « L'objectif principal du club reste de voir Neymar monter en intensité afin d'être prêt pour le choc du championnat à Lyon, ce dimanche. Rien ne presse pour la rencontre face à Lille », explique Le Parisien, qui précise que l’ancien barcelonais s’est entraîné normalement ce lundi comme l’ensemble des joueurs qui n’ont pas participé à la défaite contre le FC Nantes. Rudi Garcia et son équipe sont prévenus, Neymar aura les crocs dimanche prochain.