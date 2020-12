PSG-OL : Neymar sort sur civière, Thiago Mendes a fait le boucher...

Ce dimanche soir, le Paris Saint-Germain a perdu très gros sur sa pelouse du Parc des Princes contre l’Olympique Lyonnais (0-1).

Certes, le club de la capitale française a perdu son quatrième match de la saison en championnat. Oui, le PSG est tombé à la troisième place de la L1, à une unité du LOSC, nouveau leader, et de l’OL, le nouveau dauphin. Mais l’équipe de Thomas Tuchel a peut-être lâché bien plus qu’un simple match, puisqu’en toute fin de rencontre, le PSG a perdu Neymar…

Victime d’un violent tacle par derrière de Thiago Mendes, expulsé après visionnage de la VAR (99e), l'international brésilien est sorti en pleurs sur une civière. Touché à la cheville gauche, la star du PSG, qui n’a pas vraiment brillé durant cette partie face à l’OL, pourrait rester à l'infirmerie pendant plusieurs semaines. Si la gravité de sa blessure reste à confirmer, l’année 2020 de Neymar est peut-être d’ores et déjà terminée, alors que Paris aurait bien eu besoin de son attaquant de 28 ans pour relever la tête en L1 après cette soirée catastrophique contre Lyon...

J’aurais aimé parler du match, de la belle victoire de Lyon, du PSG qui perd le match et la première place en Ligue 1... et d’un championnat très ouvert et avec plusieurs prétendants...mais dans ma tête pour l’instant il y’a seulement cette triste image de @neymarjr blessé #PSGOL