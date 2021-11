Messi et Neymar ça ne passe pas, injures anti PSG au Barça !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

A l'occasion de la présentation de Xavi aux supporters du FC Barcelone, ces derniers ont entonné un chant injurieux contre le Paris Saint-Germain.

Les fans du Barça ont visiblement toujours du mal à digérer le départ de Neymar en 2017 et celui de Lionel Messi l’été dernier au Paris Saint-Germain. Même si ce sont les dirigeants du club catalan qui ont dilapidé n’importe comment les 222 millions d’euros payés par le PSG pour s’offrir le joueur brésilien, et c’est cette gestion financière désastreuse de ces mêmes responsables barcelonais qui a fait partir le sextuple Ballon d’Or argentin, les supporters venus ce lundi pour la présentation officielle de Xavi sont eux remontés contre le club français. Pour preuve, alors que le nouvel entraîneur était présenté par Joan Laporta devant plusieurs milliers de socios, un chant insultant « Put…PSG » tombait des tribunes, preuve de cette colère de moins en moins cachée.

Fans at Camp Nou interrupt Xavi’s speech to shout “P*ta PSG” (F*ck PSG) 🤔 Thoughts on this? pic.twitter.com/dhqYgAmDFs — 9CAMPNOU (@9Campnou) November 8, 2021

Lors du récent match entre le FC Barcelone et Getafe, dans un Camp Nou qui sonnait le creux, on avait également entendu des propos du même genre visant le Paris Saint-Germain, et la presse sportive catalane a évidemment relayé tout cela histoire de mettre un peu plus d'huile sur le feu. Du côté du PSG, le célèbre Super Cazarre s'est amusé à relayer quelques messages de supporters barcelonais qui s'étaient étonnés de voir le Paris Saint-Germain « s’inventer » une rivalité avec le Barça, de même que la fameuse Une du Mundo Deportivo avec Memphis Depay et Martin Braithwaite barrée d'un « Ici c’est Barça ». Un petit trait d'humour qui a évidemment provoqué des commentaires acides, ce qui était évidemment le but recherché. En attendant, tout le monde espère que les deux clubs se croiseront cette saison en Ligue des champions.