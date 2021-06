Officiel : Wijanldum au PSG jusqu'en 2024

Dans : PSG.

Après avoir passé sa visite médicale, Georginio Wijnaldum s’est engagé pour trois saisons au Paris Saint-Germain.

Un joli coup réalisé par le club de la capitale, qui récupère un taulier du Liverpool champion d’Angleterre et de Liverpool, alors que le FC Barcelone pensait avoir fait le plus dur le mois dernier. Mais le forcing du PSG, qui a quasiment doublé le salaire du Néerlandais, a permis aux Parisiens de séduire l’international néerlandais, qui pourra donc disputer l’Euro avec sérénité puisque son avenir se situe désormais au PSG. Un recrutement qui permet de renforcer l’entrejeu parisien, avec un joueur qui adore jouer dans les deux surfaces, et sait aussi se montrer à son avantage dans la récupération et lorsque le jeu devient plus intense. A 30 ans, l’ancien joueur des deux clubs de Rotterdam, également passé par le PSV Eindhoven et Newcastle, arrive donc avec un palmarès bien rempli, lui qui a aussi été demi-finaliste de la Coupe du monde 2014 avec les Pays-Bas.