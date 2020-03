Officiel : PSG-Dortmund se jouera à huis clos au Parc des Princes !

Dans : PSG.

Ce lundi, les autorités ont officialisé la décision de faire jouer le match retour de Ligue des champions entre le Paris SG et Dortmund à huis-clos en raison de l'épidémie de coronavirus.

On pouvait le craindre depuis dimanche soir et l’annonce par le Ministre de la Santé de l’interdiction des événements avec plus de 1.000 personnes, mais c’est désormais officiel, le 8e de finale retour de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund se jouera sans aucun supporter mercredi soir au Parc des Princes. Le PSG a tout tenté pour inverser les choses, mais le club de la capitale a compris ce lundi que c’était peine perdue, le report de cette rencontre n’ayant pas été envisagé très longtemps. Et c’est la Préfecture de Police qui a tué le maigre suspense et confirmé cette mauvaise nouvelle.

Même si cela ne préjuge en rien le résultat de cette rencontre, on peut tout de même se dire que le Paris SG n'a pas de chance lorsqu'il s'agit de jouer la Ligue des champions et les huitièmes de finale. Même si là, personne n'y peut réellement grand-chose