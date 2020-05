Officiel : Mauro Icardi signe au PSG jusqu'en 2024

Dans : PSG.

Au dernier jour de l’option d’achat, le Paris Saint-Germain a officialisé la signature de Mauro Icardi en provenance de l'Inter Milan.

Son prêt s’est donc transformé en transfert définitif. Le PSG n’a pas dévoilé les conditions de son transfert, qui est estimé à 50 ME, et 8 ME en bonus éventuels, alors que l’option d’achat était de 70 ME. De son côté, l’Argentin s’engage pour quatre saisons, avec un salaire estimé à 10 ME par an. Voilà qui règle le dossier en ce qui concerne l’attaque du Paris SG pour la saison prochaine, et le départ désormais inévitable d’Edinson Cavani à la fin de son contrat.