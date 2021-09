Nicolas Anelka, il abandonnerait sa vie de rêve pour le PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Formé au Paris Saint-Germain, Nicolas Anelka est un enfant du club de la capitale et occupe toujours une place spéciale dans le coeur des supporters parisiens.

Cet attachement, il l’a déjà prouvé en revenant au PSG notamment au milieu de sa carrière, puis en clamant et soutenant le club de Paris à chaque moment difficile de son histoire. Une fidélité qui est toujours de mise aujourd’hui. Plus que jamais même, puisque Nicolas Anelka a changé totalement d’approche. En effet, cette saison, il a pris place derrière le micro. Lui qui avait si souvent été fermé aux journalistes, et réservait ses entretiens et ses rares prises de parole à un seul interlocuteur, a changé son fusil d’épaule en endossant le rôle de consultant sur RMC.

Pourquoi Anelka devient consultant

Dans un entretien au Parisien, l’enfant de Trappes a ainsi bien voulu en dire plus sur ce qui l’avait motivé à changer de cap ainsi. « J’ai voulu comprendre ce que recherchent les médias. Parler en direct, c’est compliqué. Et j’ai besoin de travailler sur la communication. Pendant vingt ans dans le foot, j’ai très peu communiqué et je ne sais pas comment faire. Je commence à être un peu à l’aise. Attention, je n’en ferai pas mon métier. C’est un exercice pour moi », a expliqué un Nicolas Anelka qui a aussi fourni la raison pour laquelle il avait décidé de prendre la parole plusieurs soirs par semaine au sein de la radio sportive.

PSG-Manchester City : «Mbappé doit être le patron de l’attaque», assure Nicolas Anelka

La réponse est simple. Après un épisode infructueux comme directeur sportif de Hyères, en National 2 avec Mourad Boudjellal, Nicolas Anelka a clairement envie d’embrasser une carrière d’entraineur. Mais attention, l’ancien international français n’a pas envie d’aller n’importe où. Lui qui a eu une carrière mouvementée, a déjà vu pas mal de pays. Et ce n’est pas forcément d’entraîner le Real Madrid, Manchester City ou la Juventus, plusieurs de ses anciens clubs, qui le fait rêver. Il se voit bien profiter de la vie en Asie ou au Moyen-Orient, où il aime séjourner longuement. « Mon idée, ce n’est pas d’entraîner en Europe. Je préfère vivre en Asie ou dans le Golfe », a prévenu Nicolas Anelka, qui a déjà un plan de carrière bien défini pour son avenir d’entraineur.

Et le PSG dans tout ça ? Et bien les supporters de Paris seront ravis d’apprendre que leur ancien attaquant a toujours le coeur qui bat la chamade pour le Paris SG. Car s’il y a bien un club qui peut provoquer un changement radical dans la carrière d’entraineur d’Anelka, c’est celui de la capitale de la France. « Mais si j’ai l’opportunité pour Paris, pourquoi dire jamais. Le PSG est le seul club en Europe que j’aimerais entraîner. C’est devenu un très gros club et une marque mondiale. Ce qui n’était pas le cas avant les Qatariens. Quand Messi a signé, c’était extraordinaire. Le faire venir ici signifie que le PSG est passé devant tous les autres. C’est le club d’Europe que tout le monde kiffe », a livré un Nicolas Anelka qui a des étoiles les yeux quand il parle du Paris Saint-Germain. Au point de plaquer sa vie prévue en Asie ou dans le Golfe pour tenter sa chance sur le banc du PSG. Une preuve d’amour de plus pour ce grand fan, qui reste toujours très écouté par les supporters parisiens. Une raison de plus pour laquelle RMC lui a donné le micro pour cette saison.