Nice prépare un sale coup au PSG au mercato

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG devrait voir son effectif être encore pas mal chamboulé d'ici la fin du mercato estival. L'avenir d'Arnaud Kalimuendo est encore assez flou dans la capitale.

La nouvelle direction du PSG compte bien frapper fort cet été lors du mercato. Pour l'instant, Hugo Ekitike et Vitinha ont rejoint les rangs du club de la capitale. Ces deux joueurs seront accompagnés par d'autres éléments. Les pistes ne manquent pas du côté de Luis Campos et de Christophe Galtier. Que ce soit de Nordi Mukiele à Renato Sanches en passant par Khephren Thuram, les noms cités ont de quoi séduire. Mais le PSG doit aussi dégraisser son effectif avant de pouvoir réellement faire des folies. Et la liste des indésirables est très conséquente. Arnaud Kalimuendo, actuellement présent au Japon, n'en fait pas partie. Néanmoins, l'ancien de Lens a une très belle valeur marchande, ce qui ne laisse pas Luis Campos insensible...

Kalimuendo, Nice veut tenter le coup !

🗣 | Kalimuendo 🇫🇷 pour @PSG_inside :



"C’est une fierté d'être ici avec le groupe professionnel. Je me dis que c'est une récompense, que je mérite aussi d'être là et je suis vraiment très content de faire partie de l’aventure." #PSG pic.twitter.com/iHytu1qBQL — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 23, 2022

Ces dernières heures, Leeds est revenu à la charge pour Kalimuendo. Le club anglais aurait même dégainé une offre de 25 millions d'euros selon les informations du Mot Leeds News. Mais Leeds n'est pas le seul club intéressé. Loïc Tanzi nous apprend en effet que l'OGC Nice est aussi sur le coup. Les Aiglons, auteurs d'un début de mercato très discret, veulent accélérer dans les prochains jours. Et ils ne comptent pas se laisser faire dans le dossier Khephren Thuram, bien intéressé par la possibilité de rejoindre le PSG. Toujours d'après le journaliste de L'Equipe, Nice compte sur son milieu de terrain français et a même un plan pour le convaincre de rester encore sur la Côté d'Azur. En effet, Nice est intéressé, en plus de Kalimuendo, par Marcus Thuram, qui n'est autre que le frère de Khephren. Dans le meilleur des cas donc, Nice veut recruter Kalimuendo et garder Thuram. Un scénario qui ferait office de coup dur pour le PSG. La saison passée sous les couleurs de Lens, Arnaud Kalimuendo a marqué les esprits avec 13 buts inscrits en 38 matchs disputés. En cette tournée du PSG au Japon, il impressionne même Christophe Galtier. De quoi lui donner envie de le garder ? La réalité économique pourrait bien décider du sort de l'attaquant de 20 ans.