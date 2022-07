PSG : Kalimuendo, une offre irrefusable tombe !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Malgré son but inscrit contre Kawasaki en match amical il y a deux jours, Arnaud Kalimuendo est toujours sur le départ du PSG.

Auteur d’une deuxième saison aboutie au RC Lens (13 buts), Arnaud Kalimuendo est un joueur courtisé sur le marché des transferts. Les Sang et Or auraient aimé conserver le buteur formé au PSG, mais le prix fixé par Luis Campos et par Nasser Al-Khelaïfi s’est avéré trop élevé. En revanche, les clubs de Premier League peuvent se permettre des folies pour recruter un jeune attaquant prometteur comme Arnaud Kalimuendo. Outre-Manche, le club le plus chaud sur le dossier est incontestablement Leeds. Et selon les informations relayées par le site spécialisé Mot Leeds News, la dernière offre du club britannique pourrait être la bonne afin de faire céder le Paris Saint-Germain, qui ne souhaite pas retenir Arnaud Kalimuendo cet été mais qui n’a pas non plus l’intention de brader l’un des joueurs les plus prometteurs de son centre de formation.

Leeds pose 25 ME sur la table pour Kalimuendo

La dernière proposition de Leeds pour Arnaud Kalimuendo atteindrait la barre des 25 millions d’euros fixée par le Paris Saint-Germain pour le transfert de son attaquant de 20 ans. Reste maintenant à voir si cette proposition sera acceptée par le club de la capitale, ou si Christophe Galtier aura la volonté de voir Arnaud Kalimuendo à l’œuvre lors des prochains matchs amicaux. Une hypothèse qui n’est pas totalement à écarter selon MLN, qui explique que Christophe Galtier aime beaucoup le profil et les qualités d’Arnaud Kalimuendo. Mais le PSG ayant déboursé 30 millions d’euros pour Hugo Ekitike, il reste improbable à ce stade de voir Kalimuendo rester à Paris, où son temps de jeu serait automatiquement famélique avec la concurrence de Mbappé, Messi, Neymar et Ekitike. D’autant que parallèlement, l’indésirable Mauro Icardi n’a pas trouvé de porte de sortie et n’a aucunement l’intention de le faire, l’Argentin ayant fait savoir à sa direction que son objectif était de rester au PSG cette saison.