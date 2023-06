Neymar va partir, un grand frisson secoue le PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Tandis que le Paris Saint-Germain s'apprête à remplacer Christophe Galtier, probablement par Julian Nagelsmann, le mercato se prépare. Et après Lionel Messi, c'est Neymar qui devrait être l'autre star débarquée par le PSG.

Lionel Messi a quitté par la petite porte les champions de France, le septuple Ballon d’Or étant raccompagné par des sifflets vers les vestiaires du Parc des Princes. Mais cela pourrait être pire pour son « ami » Neymar, qui semble proche de devoir partir de Paris au coeur de l’été et après plusieurs mois passés à récupérer d’une opération à la cheville. Alors même que le PSG n’a pas encore officialisé le limogeage de Christophe Galtier, et donc le nom de son successeur, le numéro 10 de la Seleçao est annoncé comme partant.

Neymar doit partir, le PSG est convaincu

Six ans après avoir signé avec le club de la capitale pour 222 millions d’euros, Neymar a fini par lasser tout le monde. Non pas que son talent énorme soit remis en cause, mais c’est son incapacité à jouer une saison entière qui a incité Nasser Al-Khelaifi à réfléchir. A en croire Daniel Riolo, le président du Paris Saint-Germain a validé le départ de Ney et désormais la vente ou le prêt du joueur brésilien est une possibilité très sérieuse. Les pièces du puzzle se mettent en place, l'espoir étant cette fois sérieux de trouver une solution convenable pour tout le monde.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Le journaliste, qui cite des sources internes au PSG, pense que ce mercato 2023 devrait être le bon. « Neymar est sur la liste des joueurs qui vont sortir, à condition évidemment de trouver quelqu’un. Mais il y a quelques clubs qui seraient intéressés. En tout cas, le but des dirigeants du PSG c’est de sortir Neymar de l’équipe. Verratti, on ne s’opposera pas à son départ, même si sa prolongation est un problème sur le plan financier. C’est un profond renouvellement qui se prépare avec la volonté de construire une équipe avec 7 ou 8 nouveaux joueurs (….) Alors oui, l’année dernière l’intention était déjà là de vendre Neymar, mais même si cela n’a pas été possible, Paris voulait le sortir. Cette année, c’est de nouveau le cas et si cela n’a pas marché une première fois, cette fois ça peut marcher », a expliqué, dans l’After, Daniel Riolo sans en dire plus. Mais déjà des bruits circulent.

A ce stade, seule la Premier League est en mesure d'offrir un challenge sportif et financier à la hauteur des exigences de Neymar. Mais évidemment, l'attaquant du PSG n'est ni aveugle ni sourd, et il voit bien ce qu'il se passe actuellement en Arabie Saoudite. Il est évident que ce pays constitue une piste désormais sérieuse, car à 31 ans, le Brésilien pourrait accepter lui aussi une offre démentielle venue du nouvel eldorado des joueurs qui arrivent au crépuscule de leur carrière. Il serait ironique que le Qatar soit aidé dans le dossier Neymar par l'Arabie Saoudite, mais le fameux soft power est aussi à ce prix. Du côté de Paris, on est désormais prêt à tout envisager le départ de l'ancien Barcelonais.