Neymar surveillé par le PSG au Brésil, ça marche !

Par Guillaume Conte

Rentré à Paris plusieurs jours après tout le monde, Neymar travaille en salle pour revenir à temps pour aider le PSG. Le club avait envoyé deux membres pour le « surveiller » au Brésil.

Ces derniers jours, Lionel Messi et Neymar s’entrainent ensemble… en salle. Victime du Covid-19 après Noël, l’Argentin n’a pas pu suivre son programme prévu, et se rattrape en restant au chaud et en travaillant à l’intérieur des installations du Camp des Loges. Il y croise donc Neymar, parti pour bosser pendant 15 jours en salle afin d’effectuer la fin de sa rééducation et la réathlétisation après sa blessure à la cheville gauche, touchée en novembre à Saint-Etienne. Son retour tardif, une semaine après les autres, avait provoqué de vives polémiques en France, les consultants suiveurs du PSG déplorant que le Brésilien faisait absolument ce qu’il voulait avec son club, et se permettait de revenir après les autres alors qu’une échéance capitale face au Real Madrid arrivait en février. Mais selon Le Parisien, le « Ney » a été bien plus sage que prévu dans sa somptueuse résidence de la cote des environs de Rio de Janeiro. En effet, Neymar avait embarqué un des physio et un préparateur physique du PSG, et a suivi à la lettre le programme de rééducation.

Le PSG convaincu par le sérieux de Neymar

Son état d’esprit très positif a été souligné par les deux membres du PSG partis avec lui, et qui ont assuré que les journées n’ont pas été passées à faire la fête et à jouer au poker. Une attitude rassurante aux yeux des dirigeants parisiens, qui ne veulent pas se priver de Neymar pour l’affiche face au Real Madrid. L’espoir de le voir disponible pour cette rencontre est en tout cas réel désormais, puisque le numéro 10 du Paris SG a été vu déjà en train de faire quelques jongles pour tâter le ballon, et ce sans le moindre problème. De plus, la récente annulation du stage au Qatar va lui faire gagner du temps, lui évitant un déplacement lointain et des sollicitations médiatiques et sponsors qui n’auraient pas aidé à se concentrer sur son retour le plus rapide possible sur les terrains. Le PSG est en tout cas confiance sur sa présence face au Real, même s’il s’agira forcément de savoir dans quel état de forme il pourra être, après une nouvelle longue coupure dans sa saison.