Neymar sorti sur civière lors de PSG-LOSC !

Par Mehdi Lunay

Après-midi difficile pour le PSG. Après avoir perdu Nuno Mendes en première période, le club parisien a vu Neymar rester définitivement au sol. Le Brésilien a été touché à la cheville après un contact avec Benjamin André dans le rond central. Il s'est tordu de douleur et a du être sorti du terrain sur civière. On peut craindre le pire pour un joueur souvent touché à cet endroit, notamment lors du dernier Mondial. Et, le match retour au Bayern n'est que dans 18 jours...