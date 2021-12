Neymar se fait un cadeau qui laisse sans voix

Dans : PSG.

Par Baptiste Mulatier

Neymar a acheté une gigantesque maison près de Sao Paulo où il a passé Noël avec sa famille. Il a aussi reçu la visite de Marquinhos et Robinho.

Comme beaucoup de ses coéquipiers, à l’instar de Lionel Messi en Argentine, Neymar est rentré au pays pour fêter Noël. Et selon les informations du site people brésilien Em Off, le numéro 10 du PSG, blessé jusqu'à fin janvier, s’est payé un gigantesque cadeau. Un palais à la façade de verre, acheté pour environ 3 millions d'euros. La demeure compte sept chambres, un court de squash, une piscine, un garage pour vingt voitures et même un ascenseur avec une vue sur toute la propriété. Neymar a passé Noël avec sa famille et sa nouvelle petite-amie, Bruna Biancardi, déjà aperçue dans les tribunes du Parc des princes lors de la réception du FC Nantes le 20 novembre dernier. L’ancien joueur du Barça a présenté sa compagne à sa famille, chose qu’il n’avait plus faite depuis sa relation avec Bruna Marquezine. Neymar, particulièrement heureux, a raconté avec fierté les confidences de sa grand-mère. Et il a remercié Marquinhos, mais aussi Robinho, d’ailleurs condamné à neuf ans de prison pour viol, pour leur visite.

« Aujourd'hui (le 25 décembre), c'était le jour de la visite de ma famille et surtout de ma grand-mère. Mais aujourd'hui, ce qui m'a vraiment impressionné, ce sont deux phrases que Dona Bere a dites. "Cette maison que tu m'as donnée, je l'ai vue quelque part (mais elle n'a jamais eu une maison comme celle-ci). Deuxième phrase : "merci petit-fils, c'est le plus beau jour de ma vie, tu as passé la journée ici et tu as même amené Marquinhos et Robinho pour me voir". Je veux remercier Marquinhos et Robinho pour avoir pris une photo. Des moments comme celui-ci valent tous les efforts que j'ai faits pour en arriver là et avoir la possibilité de donner quelque chose de mieux à ma famille. C'est inestimable ! Voir la famille et les amis heureux, c'est ce qui compte vraiment pour moi ! », s’est réjoui la star du PSG sur Instagram, où il a publié une flopée de photos de cette journée. Neymar va désormais bientôt prendre un vol pour Paris, où il va continuer sa rééducation. Son retour n’est pas prévu avant fin janvier, au minimum.