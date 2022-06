Neymar reste au PSG, une source en béton l’affirme

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Poussé vers la sortie par son propre président, Neymar est au coeur du feuilleton de l'été. Et pourtant, un départ est à l'heure actuelle totalement exclu.

Le PSG ne peut pas faire ce qu’il veut avec les joueurs sous contrat, et il en est parfaitement au courant. Plusieurs joueurs sont régulièrement poussés vers la sortie, mais il suffit de voir la présence chaque saison des Draxler, Kurzawa, Kehrer ou autre Icardi pour savoir que la cantine est bonne au Camp des Loges. Bien au-delà des joueurs cités, se trouve un Neymar qui est visiblement considéré comme le joueur emblématique dont Nasser Al-Khelaïfi doit se séparer pour effectuer sa révolution. Le Paris SG multiplie les pistes pour pouvoir se séparer de Neymar même si absolument tout le monde dans ce dossier est au courant que réaliser une telle opération sera extrêmement compliqué.

Anelka demande au PSG de retenir Neymar

Vocês viram os atributos e o design da minha carta no eFootball™ 2022?

Comprando o "Premium Ambassador Pack (Pacote de embaixador premium)" você vai receber esta carta fenomenal, que foi criada especialmente para este pacote!#eFootball #FreeToPlay #ad pic.twitter.com/R6roTsrqiR — Neymar Jr (@neymarjr) June 24, 2022

Il faut dire que Neymar se sent bien à Paris, et estime que c’est chez le champion de France qu’il doit continuer sa carrière. Avec pourquoi pas une belle revanche à prendre sur tous ceux qui l’annoncent sur le départ et presque fini pour le football. Nicolas Anelka, qui s’y connait en rébellion et en seconde jeunesse, qu’il avait par exemple connu à Chelsea, estime que le Brésilien peut faire fermer des bouches dans les mois à venir si le PSG lui donne à nouveau sa chance. « J’aime beaucoup Neymar, c’est compliqué. Critiquer Neymar, je trouve cela très facile. Il n’a pas des statistiques si mauvaises que cela. Le gros bémol, ça reste ses blessures. Selon moi, c’est la saison où il doit se réveiller. Il ne peut pas partir comme ça. Il faut qu’il fasse mieux certes, mais je suis sûr qu’il va cartonner avec le PSG la saison prochaine. J’ai toujours défendu Neymar. C’est un joueur très talentueux. J’aime le regarder jouer au football. C’est l’un des rares aujourd’hui à pouvoir faire des choses extraordinaires sur le terrain », a livré l’ancien buteur du Paris SG sur RMC. Un message qui ne fait pour le moment pas changer d’avis la direction du club francilien.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Chercher un point de chute à Neymar est donc l’une des priorités de Nasser Al-Khelaïfi, même si ce n’est clairement pas celle du clan Neymar. Son père, qui ne gère plus totalement ses intérêts mais est bien évidemment au courant de l’évolution de la carrière de son fils, s’est confié à UOL. Et le média brésilien n’est pas n’importe lequel, puisqu’il s’agit d’un moyen de communication largement utilisé par le joueur et son entourage, et considéré comme proche du clan Neymar. Selon UOL donc, Neymar Senior a totalement écarté l’idée de voir le Brésilien revenir à Santos dans les prochaines années, et a même précisé qu’un départ du PSG n’était pas du tout prévu. Le clan du « Ney » en est persuadé, tout le bruit autour d’un départ forcé du numéro 10 n’est que de circonstance pour faire passer des messages forts, et tout cela disparaitra dès que la saison aura repris ses droits. Il est vrai qu’il n’y a encore une fois que sur le terrain que le meneur de jeu parisien pourra faire taire les critiques, ce qu’il a de plus en plus de mal à effectuer.