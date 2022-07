Neymar provoque le PSG, la gifle n'est pas loin

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

A ceux qui pensaient que Neymar allait faire profil bas de retour à Paris, le joueur brésilien a répondu. Au PSG, cela ne va pas aider à améliorer la situation de la star.

Encore en vacances au Brésil, Neymar avait pris connaissance des rumeurs en provenance de Paris, selon lesquelles furieux du comportement de l’ancien joueur du Barça, Nasser Al-Khelaifi était prêt à le faire partir dès ce mercato. « Fake news » s’était amusé le numéro du PSG, visiblement bien loin de croire tout cela au moment où une clause de son contrat lui permettait de prolonger d’un an son contrat avec le club de la capitale, et donc de s’assurer plus un salaire annuel de plus de 35 millions d’euros. Revenu mardi dernier en France, le jour même de la désignation de Christophe Galtier, Neymar a probablement entendu que son entraîneur comptait sur lui, mais aussi que ce dernier n’allait donner aucun passe-droit à ses joueurs. Afin de fêter cela, le joueur a donc fait une sortie à la Fashion Week où il a retrouvé Daniel Alves, lequel avait craché sur le PSG après avoir quitté Paris. Mais cela ne suffisait pas à Neymar.

Ce samedi, le joueur de 30 ans s’est exprimé dans un live sur le réseau social de Mark Zuckerberg. Et le moins que l’on puisse dire est que Neymar n’a pas fait preuve d’une grande modestie, surtout pour un joueur dont les dernières saisons ont été ratées. « Cette année, tout va rentrer : les coups francs, les tirs de l'extérieur de la surface, de la tête. J'ai un bon pressentiment. Je suis confiant. Je me suis beaucoup entraîné pendant ces vacances », a lancé l’ancien joueur du FC Barcelone, qui vend du rêve au moment où le Paris Saint-Germain attend surtout qu’il se taise et qu’il ait un comportement digne de son talent de footballeur et du salaire colossal touché au PSG. Visiblement, Neymar n’a que faire de ce souhait de Nasser Al-Khelaifi d’avoir moins de « bling-bling » et en quelques jours il a déjà démontré que le mot « changer » n’était pas dans son dictionnaire. De quoi inciter Luis Campos et Antero Henrique à continuer à travailler sur son départ. Et cela se confirme.

Neymar décline, le PSG l'a bien compris

Dominique Sévérac le confirme, quoique dise Neymar sur la saison à venir, le Qatar a validé le fait que si la star dérapait encore, il fallait le vendre au mercato coûte que coûte. « Le problème ne relève pas tant du sportif, même si le Brésilien a décliné, créant peu de différences individuellement. Le souci est extra-sportif (...) S’il ne montre pas une envie radicale de changer, la porte lui sera ouverte même si son transfert demeure une affaire complexe. Mais l’actionnaire du club aura peut-être la volonté d’un symbole fort de reprise en main et encouragera son exfiltration si un club s’intéresse au numéro 10 », explique le journaliste du Parisien à l’heure de la reprise de l’entraînement du PSG. Il n’est pas certain que cette première semaine de Neymar puisse faire croire que ce dernier va changer. Nul doute que d'ici le 31 août prochaine, date de la fin du mercato, l'attitude de Neymar va être étudié à la loupe par Nasser Al-Khelaifi, Luis Campos et Christophe Galtier.