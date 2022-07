PSG : Neymar fêtard ? Il va à la fashion week avec son avocat

Dans : PSG.

Claude Dautel

De retour à l'entraînement avec le Paris Saint-Germain, Neymar a également retrouvé le chemin de la Fashion Week, histoire de montrer qu'il n'allait pas changer ses habitudes.

Les amateurs de mode, et plus précisément de haute couture, avaient rendez-vous cette semaine dans la capitale française où se déroulait jusqu’à ce jeudi la Fashion Week. Parmi les nombreuses vedettes qui se pressaient sur au bord des podiums, il y avait Neymar, lequel avait fait son retour à Paris dans la semaine afin de reprendre l’entraînement dès mardi à la demande de Christophe Galtier. Car si on a pensé pendant quelques heures que le joueur brésilien était revenu de manière anticipée au Camp des Loges, le successeur de Mauricio Pochettino a confirmé que c’est bien lui qui avait demandé ce retour avant la date prévue des joueurs sud-américains. Apparu complice de son joueur à l’entraînement, Galtier a cependant constaté que Neymar avait rapidement retrouvé ses habitudes dans la capitale puisqu’à peine revenu, le numéro 10 du PSG s’est pointé au défilé de Jean-Paul Gaultier à la Fashion Week sans se cacher. Évidemment, on est loin des soirées arrosées ou des nuits devant la console de jeu, mais forcément le signal n’est pas top top.

Présent lui aussi à ces soirées, Daniel Alves, qui est libre de tout contrat, a vu que sur les réseaux sociaux cela grognait contre Neymar, et il est venu rapidement soutenir son compatriote et ancien coéquipier. Car pour de nombreux supporters du Paris Saint-Germain, compte tenu de la fin annoncée du PSG bling-bling par Nasser Al-Khelaifi et des rumeurs qui le poussent loin des champions de France, Neymar aurait eu intérêt à rentrer sagement chez lui plutôt que de sortir une nouvelle fois. Une petite provocation qui est mal passée, même si Daniel Alves est rapidement monté au créneau. Posant avec le maillot de Neymar sur le dos, l’ancien défenseur brésilien du PSG (2017-2019) a lancé deux messages pour tenter d’apaiser les choses : « Restez calmes ! Je suis toujours avec mon frère Neymar ! Tout ce que se dit sur internet est faux, ne croyez pas tout ce qui se dit et ce que l’on vous montre. ATTENTION »

Neymar aime sortir, il faut juste trouver des limites

Évidemment, les supporters ne demandent pas aux joueurs d'avoir une vie de moine, ou de rentrer à la maison pour le journal de 20 heures, mais concernant Neymar il aurait été judicieux de se faire un peu discret dès son retour. Et forcément l'attaquant brésilien du PSG prend cher sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes rappelant les propos de Daniel Riolo qui avait craqué contre Neymar en mars dernier, lançant sur RMC : « Neymar, il faut le dégager, ce n'est plus un joueur du foot, il doit aller à la fashion week. C'est un tocard ! » A priori le joueur du Paris Saint-Germain a mis en application les conseils du journaliste, l'avenir dira s'il sera toujours dans la capitale pour le prochain rendez-vous de la mode.